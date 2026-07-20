Heute Nacht haben die USA im Iran-Krieg zum neunten Mal in Folge Ziele angegriffen. Das US-Militär meldete am Morgen, man habe militärische Kommandozentralen, Flugabwehranlagen, Raketenabschussvorrichtungen, Drohnenstartrampen und Kommunikationsnetzwerke getroffen. Der Konflikt, den die USA und Israel vor mehr als vier Monaten begannen, zeigt keinerlei Anzeichen, sich zu beruhigen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim gab es Explosionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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