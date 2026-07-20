Die Deutsche Bank hält an ihrer positiven Einschätzung zur Microsoft-Aktie fest. Analyst Brad Zelnick bestätigte heute das "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 550 US$, und das kurz vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal. Drei Baustellen drücken die Stimmung Zelnick benennt in seiner Studie drei Faktoren, die bei Anlegern derzeit für Skepsis sorgen. Steigende Komponentenpreise treiben die Investitionsprognosen nach oben und drücken gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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