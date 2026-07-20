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Die XRP Prognose steht am 19. Juli 2026 unter Druck, denn das CLARITY-Act-Hearing in New York endete ohne Abstimmung und der Token fiel auf 1,08 Dollar. Die Zahl der Wal-Transaktionen über eine Million Dollar brach innerhalb einer einzigen Woche von 70 auf gerade einmal 2 ein, ein Rückgang um 97 Prozent. Goldman Sachs hält zwar 153,8 Millionen Dollar in XRP-ETFs, doch die Fonds meldeten erstmals seit neun Wochen einen Netto-Abfluss. Standard Chartered senkte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar. Kommt die Senatsabstimmung vor der Augustpause, oder bleibt die XRP Prognose den gesamten Sommer in dieser Sackgasse?

XRP Prognose im Juli 2026 nach dem Hearing und dem stärksten Wal-Rückgang des Jahres

Das House Financial Services Committee hielt am 17. Juli ein Field Hearing in New York ab, das unter dem Titel "Building the Future of Finance" lief. Die Veranstaltung war laut finanznachrichten.de eine reine Informationssitzung ohne Abstimmung und änderte nichts am legislativen Status des Gesetzes. Der Senat hatte den CLARITY Act zwar im Bankausschuss mit 15 zu 9 Stimmen verabschiedet, doch die Abstimmung im Plenum wurde auf spätestens August verschoben. Polymarket sieht die Chancen einer Verabschiedung im Jahr 2026 nur noch bei 43 Prozent, und Galaxy Research senkte die eigene Einschätzung von 60 auf 50 Prozent.

Die On-Chain-Daten zeichnen ein ähnliches Bild für die XRP Prognose. Wal-Transaktionen über eine Million Dollar fielen innerhalb einer Woche von 70 auf nur noch 2, wie wallstreet-online berichtete. Die aktiven Adressen auf dem XRP Ledger sanken auf 25.350, den zweitniedrigsten Tageswert des gesamten Jahres. Spot-XRP-ETFs sammelten zwar kumuliert 1,47 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen seit November 2025, doch in der Woche zum 10. Juli verbuchten die Fonds erstmals einen Abfluss von 7,18 Millionen Dollar. Goldman Sachs hält eine Position von 153,8 Millionen Dollar über vier verschiedene XRP-ETFs.

Die XRP Prognose bewegt sich zwischen dem Support bei 1,00 Dollar und dem Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Standard Chartered senkte das Jahresendziel um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar, und Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1,16 Dollar. Bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar benötigt XRP erhebliches neues Kapital, um den Widerstand zu durchbrechen. Die XRP Prognose bleibt an die Gesetzgebung gekoppelt, und genau diese Abhängigkeit führt manche Anleger zu Einstiegen, deren Rendite nicht von einem einzigen Gesetzentwurf abhängt.

Pepeto setzt auf einen Risk Scorer und funktionierenden Marktplatz statt auf Gesetzgebung

Die XRP Prognose zeigt einen Token, der zwischen institutionellem Kaufdruck und regulatorischer Unsicherheit feststeckt, und genau dieses Muster lenkt Kapital in Richtungen, die von politischen Entscheidungen unabhängig funktionieren. Während der Markt auf Washington wartet, liefert Pepeto bereits einen Marktplatz mit echten Werkzeugen, die in jeder Marktlage Nutzen bieten.

Der Risk Scorer von PepetoAI bewertet jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg und zeigt das Risikoniveau an, bevor Kapital eingesetzt wird. Die Cross-Chain Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains, damit Kapital nie auf dem falschen Netzwerk festsitzt. Beide Werkzeuge laufen bereits live auf der offiziellen Pepeto-Website, und in den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets geflossen, die den Marktplatz genutzt und sich dann festgelegt haben.

Das SolidProof-Audit bestätigte die Sicherheit aller Smart Contracts und gab den technischen Rahmen frei, bevor der Presale geöffnet wurde und das erste Kapital eingehen konnte. Der Kopf hinter dem originalen Pepe-Token führt dieses Projekt und bringt die Glaubwürdigkeit mit, die aus der Verwandlung eines Memes in eine Kategorie entstand, die heute Milliarden wert ist. Die Beständigkeit der Nachfrage nach präziser Risikobewertung und schnellem Cross-Chain-Transfer in jeder Marktlage hebt Pepeto von Projekten ab, die auf ein einzelnes Gesetz oder einen einzigen Marktzyklus angewiesen sind.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und damit auf einem Niveau, das noch keine Börse gedruckt hat, und das bevorstehende Listing an einer führenden Plattform dürfte diesen Zugang dauerhaft beenden. Die XRP Prognose braucht Monate und eine Senatsabstimmung für eine spürbare Erholung, doch bei Pepeto trennt die Spanne zwischen dem heutigen Einstiegspreis und dem erwarteten Handelskurs die frühen Teilnehmer von allen, die erst nach dem Börsenstart einsteigen.

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Fazit

Die XRP Prognose wartet auf eine Senatsabstimmung, die möglicherweise erst im August kommt, während die Wal-Aktivität auf dem niedrigsten Niveau des Jahres verharrt. Pepeto liefert bereits funktionierende Handelswerkzeuge mit dem Risk Scorer und der Cross-Chain Bridge. Frühe XRP-Käufer, die den Token unter 0,01 Dollar erworben hatten, machten aus kleinen Einsätzen generationenveränderndes Kapital. Die gleiche Art von frühem Fenster entsteht gerade rund um Pepeto, weil ein erfahrener Gründer mit funktionierenden Werkzeugen und einem erwarteten Börsenstart das Muster wiederholt. Der XRP Prognose fehlt ein Katalysator, doch der Pepeto-Presale ist das Fenster, das sich mit dem Listing für immer schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt bei rund 1,08 Dollar mit einem Support bei 1,00 Dollar und einem Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Die Senatsabstimmung über den CLARITY Act gilt als wichtigster Katalysator für die nächste größere Kursbewegung.

Was ist Pepeto und wo finden Anleger weitere Informationen?

Pepeto ist ein Krypto-Projekt mit einem Risk Scorer von PepetoAI und einer Cross-Chain Bridge, die beide bereits vor dem Börsenstart funktionieren. Der Presale-Zugang und alle Protokolldetails sind auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com verfügbar.