Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.07.2026, 15:25 Uhr Zürich/Berlin · Mit großem Abstand ist Frankreich in der EU der größte Erzeuger von Atomstrom. Nach der Ölkrise von 1973 begann das Land mit seinem ehrgeizigen Atomprogramm. Das Land betreibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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