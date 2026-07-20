Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.07.2026, 15:25 Uhr Zürich/Berlin · Mit großem Abstand ist Frankreich in der EU der größte Erzeuger von Atomstrom. Nach der Ölkrise von 1973 begann das Land mit seinem ehrgeizigen Atomprogramm. Das Land betreibt ...

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