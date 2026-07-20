Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Mining Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.07.2026, 15:00 Uhr Zürich/Berlin · Begründet sei dies einmal darin, dass der freie Cashflow bei den Goldproduzenten heute zehnmal höher ist als in 2020. Und zum anderen seien die langfristigen Verbindlichkeiten im ...

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