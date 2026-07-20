Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Mining Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.07.2026, 15:00 Uhr Zürich/Berlin · Begründet sei dies einmal darin, dass der freie Cashflow bei den Goldproduzenten heute zehnmal höher ist als in 2020. Und zum anderen seien die langfristigen Verbindlichkeiten im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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