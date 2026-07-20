© Foto: OpenAIDie EU setzt Strafen bei Verstößen gegen das Methangesetz bis 2029 aus. Davon profitieren vor allem US-LNG-Anbieter und Europas Energiebranche.Die Europäische Kommission hat die EU-Regierungen angewiesen, die Strafen für Öl- und Gasunternehmen, die gegen das Methanemissionsgesetz verstoßen, für drei Jahre auszusetzen. Dies geschah nach Druck seitens der US-Regierung, die Regeln zurückzunehmen. Ab Januar 2027 sollte das Gesetz vorschreiben, dass importiertes Öl und Gas Emissionsüberwachungsvorschriften erfüllen müssen, die denen Europas gleichwertig sind. Die Kommission erklärte am Montag, die EU-Länder sollten in den Jahren 2027, 2028 und 2029 keine Strafen gegen Unternehmen verhängen, die …
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