Deutschland: Erzeugerpreise im Juni über Vorjahresniveau

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Nach Angaben von Destatis lagen die Preise im Jahresvergleich um rund 1,8 % höher, im Monatsvergleich um etwa 0,3 % niedriger.



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland haben im Juni 2026 über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen sie im Jahresvergleich um rund 1,8 %. Gegenüber Mai 2026 gingen sie dagegen um etwa 0,3 % zurück. Rechnet man die Gütergruppe Energie heraus, lag der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bei ungefähr 2,4 %.





Zwischen den einzelnen Gütergruppen zeigten sich dabei Unterschiede. Die Preise für Vorleistungsgüter lagen um etwa 5,1 % über dem Vorjahreswert, Investitionsgüter verteuerten sich um rund 2,1 % und Gebrauchsgüter um ungefähr 1,8 %. Verbrauchsgüter lagen dagegen um etwa 2,2 % unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Energiebereich ergab sich im Jahresvergleich ein Plus von rund 0,4 %, während die Preise gegenüber Mai um etwa 1,8 % niedriger ausfielen. Nach Destatis stiegen unter anderem die Preise für Mineralölerzeugnisse, Metalle und chemische Grundstoffe, während einzelne Verbrauchsgüter und Nahrungsmittel günstiger waren.























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Quelle: HSBC









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