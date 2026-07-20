Die neue Führungsposition stärkt die KI-Strategie von NIQ und festigt die Position des Unternehmens als zuverlässiger Anbieter von Intelligence-Infrastruktur, die den KI-basierten Handel vorantreibt.

NIQ gab heute bekannt, dass Irina Stoian als Chief AI Commercial Officer in das Unternehmen eingetreten ist. Diese neu geschaffene Position soll die KI-Strategie von NIQ für Unternehmen vorantreiben und Kunden dabei unterstützen, KI-Fähigkeiten in geschäftlichen Erfolg und Wachstum umzusetzen.

Stoian wird dazu beitragen, die Bereiche Produkt, Technologie, Vertrieb, Partnerschaften und Marketing auf eine einheitliche KI-Wachstumsstrategie auszurichten. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören die Gestaltung kommerzieller KI-Angebote, strategische Partnerschaften, Preisgestaltung und Geschäftsmodelle sowie die tiefere Integration der NIQ-Fähigkeiten in die Arbeitsabläufe der Kunden.

Die Ernennung ist Teil der umfassenden KI-Strategie von NIQ, die das Unternehmen als zuverlässige Informationsinfrastruktur für den KI-gestützten Handel positioniert. Mit dem gesamten KI-Portfolio, darunter ConnectAI, NIQ Optiq und NIQ Cadence, erweitert NIQ den Zugang seiner Kunden zu vertrauenswürdigen Daten, Informationen und KI-gestützten Arbeitsabläufen.

"KI ist keine Funktion, die wir NIQ hinzufügen. Sie ist ein zentraler Bestandteil unserer Produktstrategie", sagte Jim Peck, Chief Executive Officer von NIQ "Irina verfügt über Glaubwürdigkeit und fundierte KI-Kenntnisse. Dies sind die Voraussetzungen, um diese Strategie bei unseren Kunden erfolgreich umzusetzen."

Stoian wechselt von Palantir Technologies zu NIQ, wo sie zuletzt als "Commercial AI Lead" tätig war und fast sechs Jahre lang Unternehmen bei der Einführung und Skalierung von KI-gestützten Lösungen unterstützte. Während ihrer Tätigkeit bei Palantir hatte sie Führungspositionen in den Bereichen KI-Strategie, kommerzieller Betrieb, Markteinführung und Unternehmenstransformation inne. Vor ihrer Zeit bei Palantir war sie bei Barclays in den Bereichen Analytik und Kommerzialisierung tätig und wurde im Rahmen des "30 Under 30"-Programms von Forbes Rumänien ausgezeichnet.

"Ich bin zu NIQ gekommen, weil das Unternehmen eine seltene Kombination aus zuverlässigen Daten, starken Produkten, globaler Reichweite, herausragenden Fachkräften und engen Kundenbeziehungen bietet. Dies ist eine Voraussetzung, um in dieser neuen Ära eine führende Rolle einzunehmen", sagte Stoian "Ich freue mich darauf, NIQ dabei zu unterstützen, sich von einem vertrauenswürdigen Datenpartner zu einem Infrastruktur- und Technologiepartner zu entwickeln, der KI-gestützten Handel für Kunden auf der ganzen Welt ermöglicht."

Die KI-Strategie von NIQ umfasst bewährte Intelligence-Infrastruktur, KI-gestützte Anwendungen und Commerce Intelligence. Kunden erhalten innerhalb ihrer eigenen KI-Umgebungen Zugriff auf die Funktionen von NIQ über NIQ-Anwendungen sowie über geregelte Integrationen mithilfe innovativer KI-Modelle.

"Angesichts der rasanten Weiterentwicklung der KI haben wir die Position des CAICO geschaffen, um Produktstrategie, Markteinführung und Kundenbedürfnisse besser miteinander zu verknüpfen", sagte Troy Treangen, Chief AI Product Officer bei NIQ "Irina wird dazu beitragen, Strategie, Produkt, kommerzielle Umsetzung und Kundenbedürfnisse miteinander zu verknüpfen, um Innovationen im Bereich der KI in Markterfolge umzusetzen."

Über NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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Zukunftsgerichtete Aussage:

Diese Pressemitteilung zur Ernennung des Chief AI Commercial Officer von NIQ kann zukunftsgerichtete Aussagen zur KI-Strategie, zur kommerziellen Umsetzung und zu strategischen Initiativen von NIQ enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "wird", "beschleunigen", "ausbauen", "positioniert", "ausgerichtet auf", "weiterentwickeln", "erwartet", "geht davon aus" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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