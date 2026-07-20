Eine von Boomi in Auftrag gegebene unabhängige Studie zeigt, dass Integration und nicht intelligentere Modelle Unternehmen, die ihren KI-Agenten vertrauen, von jenen unterscheidet, die im "Agentenchaos" feststecken

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, hat heute eine neue, von Forrester Consulting im Auftrag von Boomi durchgeführte Studie vorgestellt, deren Ergebnisse zeigen, dass trotz der schnellen Einführung von KI-Agenten in Unternehmen das Vertrauen nicht mit den Ambitionen Schritt gehalten hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260720801172/de/

Boomi-commissioned independent study finds integration, not smarter models, separates enterprises that trust their AI agents from those stuck in "agentic chaos"

Die Forrester-Umfrage unter 409 IT- und Technologie-Entscheidungsträgern auf Direktorenebene und darüber in Nordamerika, Europa und der APAC-Region ergab, dass 86 der Unternehmen die Pilotphase für KI-Agenten abgeschlossen haben, aber nur 34 geben an, dass sie den von ihren KI-Agenten ergriffenen Maßnahmen vertrauen. Unter den Unternehmen, die sich in einem Zustand des "Agentenchaos" befinden (das unterste Quartil in Bezug auf die Betriebsbereitschaft in den Bereichen Governance, Integration, API-/MCP-Management und anderen Kategorien), gehen 77 trotzdem in den Produktionsbetrieb über, wodurch ihnen durchschnittlich 2,1 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Kosten durch Bußgelder wegen Nichteinhaltung von Vorschriften, Kundenverluste, Betriebsausfälle und Nacharbeiten entstehen. Unternehmen mit "Agentenkontrolle" (das oberste Quartil in Bezug auf die Betriebsbereitschaft) handeln weitaus besonnener und sind deutlich zuversichtlicher: 55 geben an, großes Vertrauen in die Handlungen und Entscheidungen ihrer Agenten zu haben, verglichen mit nur 22 der Unternehmen im "Agentenchaos".

"Diese Studie bringt die Bestätigung dessen, was wir überall beobachten: Das Vertrauensproblem im Zusammenhang mit agentenbasierter KI ist in Wirklichkeit ein Datenproblem", so Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Man kann Agenten nur dann vertrauen, wenn sie mit Daten arbeiten, die ordnungsgemäß aktiviert, vernetzt und verwaltet wurden. Und doch haben die meisten Unternehmen Agenten bereits eingesetzt, bevor diese Vorarbeiten abgeschlossen waren. Diejenigen, die dies frühzeitig umgesetzt haben, können nun wirklich von den mit den Agenten verbundenen Vorteilen profitieren."

Durch Integration entsteht Vertrauen

Die Studie identifiziert Integration als das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Unternehmen, die ihrer agentischen KI vertrauen, und solchen, die dies nicht tun. Entscheidungsträger, die ihre agentenbasierte KI unter Kontrolle haben, gaben dreimal häufiger an als diejenigen, die sich in einem Zustand des agentenbasierten Chaos befinden, dass zuverlässige, gut verwaltete APIs darüber entscheiden, ob sie einen Anwendungsfall überhaupt testen. Die Integrationsplattform als Dienstleistung (Integration Platform as a Service, iPaaS) zeigte die größte Akzeptanzlücke aller untersuchten Methoden: 46 der Unternehmen mit Kontrolle über ihre agentenbasierte KI nutzen iPaaS zur Unterstützung agentenbasierter Arbeitsabläufe, verglichen mit nur 25 derjenigen, die sich in einem Zustand des Chaos bezüglich ihrer agentenbasierten KI befinden.

Die Kluft wird noch deutlicher beim Entwickeln der Agenten selbst. 86 Prozent der Unternehmen, die Kontrolle über ihre Agenten haben, geben an, dass iPaaS- und API-Management-Funktionen zur Entwicklung von KI-Agenten für ihre Bereitschaft wichtig sind, verglichen mit nur 58 Prozent derjenigen, die sich in einem Zustand des Agenten-Chaos befinden: Dies ist die mit Abstand größte Diskrepanz, die Forrester in der gesamten Studie gemessen hat. Forrester formuliert es in der Studie wie folgt: "Wenn LLMs als Gehirne fungieren, dann sind iPaaS-Produkte die Gliedmaßen, die es diesem Gehirn ermöglichen, in der physischen Welt zu handeln."

Führungskräfte, die Kontrolle über ihre Agenten haben, legten zudem deutlich häufiger den Schwerpunkt auf die operativen Aufgaben hinter den Kulissen: 47 nannten die Verbesserung der Integration mit Tools, APIs und Apps als einen Schwerpunktbereich, gegenüber 31 derjenigen, die sich in einem Chaoszustand befinden und sich weiterhin auf die Verbesserung des KI-Modells selbst konzentrieren, ohne die notwendigen Verbindungen aufzubauen, um dessen Entscheidungen umzusetzen.

Dieser Unterschied spiegelt sich auch darin wider, wie Unternehmen mit der zunehmenden Verbreitung von Agenten umgehen, denn einige haben mittlerweile bis zu 200 Agenten im Einsatz. Für Forrester ist dies ein Symptom des sogenannten "POC/Pilot-Fegefeuers", in dem hohe Erwartungen an KI-Agenten ins Stocken geraten, weil diese Agenten nie an die Unternehmenssysteme angebunden wurden, die sie benötigen würden, um ihre Entscheidungen umzusetzen. Führungskräfte, die die Kontrolle über ihre Agenten haben, sind weitaus besser in der Lage, diesem Problem zu begegnen: 46 haben eine zentrale Steuerung des MCP-Standards eingerichtet, über den sich Agenten sicher mit Unternehmenssystemen verbinden können. Im Vergleich dazu liegen die Zahlen bei den Unternehmen, die sich in einem Zustand des Chaos befinden, bei 32 %. Außerdem haben 48 ihre KI- und Integrationsteams unter einem einheitlichen Betriebsmodell zusammengeführt, verglichen mit nur 37 ihrer Kollegen, die sich noch im Chaos befinden.

Der Vorteil

Unternehmen, die in eine leistungsfähige Integrationsschicht investiert haben, profitieren jetzt davon. Unter den Unternehmen, die Kontrolle über ihre Agenten haben, gaben 59 an, durch den Einsatz agentenbasierter KI Produktivitätssteigerungen erzielt zu haben, 51 berichteten von mehr Innovation, 46 konnten wiederverwendbare Funktionalitäten gewinnen, die sie an anderer Stelle im Unternehmen einsetzen konnten, und 45 automatisierten sich wiederholende Aufgaben.

Forrester empfiehlt Unternehmen, die diese Vertrauenslücke schließen möchten, ihre KI- und Integrationsteams unter einem einheitlichen Betriebsmodell zusammenzufassen, eine Kontrollinstanz zur Steuerung von KI-Agenten einzurichten und eine Orchestrierungsebene zu implementieren, die es den Agenten ermöglicht, auf Daten und Anwendungen zuzugreifen sowie untereinander zu kommunizieren.

Laden Sie hier die vollständige Studie "The Agentic AI Readiness Gap: Insights From Leaders At Organizations Scaling Agentic Pilots To Production" (Die Lücke bei der Bereitschaft für agentische KI: Erkenntnisse von Führungskräften in Unternehmen, die Pilotprojekte mit agentischer KI in den Produktivbetrieb überführen) herunter, ein von Boomi in Auftrag gegebenes Thought-Leadership-Paper von Forrester Consulting.

Zusätzliche Ressourcen

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogbeitrag zur Studie

Stimmen von Boomis globalem Kundenstamm

Folgen Sie Boomi auf X, LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt agentische Unternehmen, indem es Daten unternehmensweit zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die notwendige agentische Infrastruktur für die Förderung der agentischen Transformation bereitstellt. Durch die Zusammenführung von Agenten-Design und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform versetzt Boomi Unternehmen in die Lage, das Potenzial der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität auszuschöpfen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, wird von einem Netzwerk aus mehr als 800 Partnern unterstützt und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, auf breiter Ebene agiler, effizienter und innovativer zu werden. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

2026 Boomi, LP. Boomi, das "Boomi"-Logo, das "B"-Logo und Boomiverse sind eingetragene Marken von Boomi, LP oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Zeichen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260720801172/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Elliot Harrison

Global Communications

elliot.harrison@boomi.com