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Dow Jones News
20.07.2026 18:21 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX schließt gut behauptet - Weiter unter 25.000 Punkten

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt gut behauptet - Weiter unter 25.000 Punkten

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn ein leichtes Plus verzeichnet. Der DAX verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 24.847 Punkte, nachdem er im Tagestief schon bei 24.751 Punkten gelegen hatte. Damit notiert der Index aber weiterhin unter der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Die Lage im Iran-Krieg und die Entwicklung der Ölpreise bestimmten erneut die Risikostimmung an den Börsen. Zudem waren die Blicke bereits auf die im Verlauf der Woche an Dynamik gewinnende Berichtssaison gerichtet.

Der Ölpreis der Sorte Brent zeigte sich wenig verändert bei 88 Dollar. Dabei war er am Morgen mit der weiteren Eskalation im Iran-Krieg zunächst auf über 90 Dollar und damit den höchsten Stand seit Juni geklettert. Doch nachdem der Iran erklärt hatte, dass er weiterhin den diplomatischen Weg verfolge und Vorschläge von Vermittlern erhalten habe, nährte dies die Hoffnung auf eine Deeskalation des Konflikts - die Ölpreise gaben in der Folge ihre Aufschläge wieder ab.

Der anhaltend hohe Ölpreis schürte aber auch weitere Inflationssorgen und damit Spekulationen über steigende Zinsen. Die am Donnerstag tagende Europäische Zentralbank (EZB) dürfte nach allgemeiner Erwartung jedoch diesmal die Füße stillhalten und die Entwicklung zunächst weiter beobachten. "Da bis September keine neuen Stabsprojektionen anstehen, dürfte der EZB-Rat es als sinnvoll erachten abzuwarten, insbesondere angesichts der erheblichen Veränderungen an den Energiemärkten seit Juni", sagte Pimco-Portfoliomanager Konstantin Veit.

Derweil hat der Inflationsdruck auf Produzentenebene in Deutschland im Juni wie erwartet abgenommen, auf Jahressicht aber nicht ganz so deutlich wie prognostiziert.

Im DAX gewann die Aktie von Siemens Energy 3,4 Prozent auf 152,64 Euro. Sie profitierte von einer Kurszielerhöhung durch die UBS auf 210 Euro. Bis Ende 2026 könnte der Konzern nach Einschätzung der Analysten über Auftragszusagen von rund 100 Gigawatt verfügen und damit die Produktionskapazitäten bis 2030 weitgehend auslasten. Aufgrund des knappen Angebots dürfte auch das Preisniveau bis mindestens 2030 hoch bleiben.

Für die Aktie von Adidas ging es um 0,2 Prozent nach oben. Der Sportartikel-Hersteller gilt als Gewinner der Fußball-Weltmeisterschaft im Hinblick auf die hohe Anzahl an verkauften Trikots. Schlusslichter im DAX waren die Aktien von Bayer, Brenntag und MTU, für die es um bis zu 2,4 Prozent nach unten ging.

Die Papiere von Friedrich Vorwerk legten um 9,9 Prozent zu. Berenberg hält die Sorge des Marktes über die geplante Änderung des Gesetzes zum Erdkabelausbau im Hinblick auf Friedrich Vorwerk für überzogen. Zwar dürfte sich das Marktpotenzial im Bereich der Stromübertragungsnetze mittelfristig etwas verringern, Erdkabel dürften jedoch auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Friedrich Vorwerk sei gut positioniert, um vom Ausbau des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes sowie der weiteren Modernisierung der Erdgasnetze zu profitieren. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       24.847  +0,1    1,5 
DAX-Future   24.946  +0,1    1,0 
XDAX      24.842  +0,1    1,1 
MDAX      31.681  -0,6    3,4 
TecDAX      3.772  +0,0    4,2 
SDAX      18.284  +0,2    6,6 
        zuletzt +/- Ticks 
Bund-Future   124,77 -28,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

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July 20, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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