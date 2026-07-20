EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt
Bitmine hat in der vergangenen Woche 5,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft, die im Rahmen des zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar genehmigt worden waren.
Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen
Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt
Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.879 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,2 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger
Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 58 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen
Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar, darunter 5,78 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 385 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände.
Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
NORWALK, Connecticut, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwert der Bitmine-Krypto-Bestände sowie der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und der "Moonshots"-Bestände auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar belaufen.
Stand 19. Juli 2026, 20:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.777.468 ETH zu einem Kurs von 1.879 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 207 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 58 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 385 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.
"Bitmine hat in der vergangenen Woche rund 5,5 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 15,6156 US-Dollar zurückgekauft. Wir betrachten den Rückkauf unserer Stammaktien als wertsteigernd für die Aktionäre", erklärte Thomas "Tom" Lee, Chairman von Bitmine.
Bitmine hat den Rückkauf von 5,5 Millionen Stammaktien im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar durchgeführt.
"In der vergangenen Woche haben wir 7.430 ETH erworben. Das geringere Kaufvolumen spiegelt wider, dass Bitmine 5,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft hat. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.
Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier:) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: "ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."
Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das "Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.
Stand 19. Juli 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,2 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.879 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 290 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,67 %)", erklärte Lee.
"Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 247 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,78 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,67 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.
Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit, hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von etwa 55 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 579 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 17. Juli 2026) und belegt damit Platz 187 in den USA - hinter Airbnb (Platz 186) und vor Fastenal (Platz 188) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).
Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:
Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/
Informationen zu Bitmine
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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