Bitcoin Prognose im Juli 2026 nach CPI-Überraschung und ETF-Wende

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Die Bitcoin Prognose steht am 19. Juli 2026 bei rund 64.769 Dollar, nachdem der Kurs am 1. Juli auf ein 21-Monats-Tief von 57.950 Dollar gefallen war und sich seither um mehr als elf Prozent erholt hat. Die US-Inflation fiel im Juni überraschend auf 3,5 Prozent, und die Spot-ETFs beendeten eine achtwöchige Abflussserie mit frischem Kapital. Gleichzeitig kauften die größten Wallets 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Entscheidet das Fed-Meeting am 28. Juli über die nächste Richtung, oder liegt die eigentliche Chance dort, wo der Markt den Preis noch nicht gesetzt hat?

Bitcoin Prognose zwischen Erholung und Fed-Entscheidung am 28. Juli

BTC fiel am 1. Juli 2026 auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten laut wallstreet-online. Der Juni endete mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent und war der stärkste Monatseinbruch seit Juni 2022. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten damit erstmals in der Geschichte dieser Produkte ins Negative und belasteten die Bitcoin Prognose erheblich.

Die Wende kam, als die ETFs nach acht Wochen Abflüssen netto 197 Millionen Dollar an frischem Kapital anzogen laut Finanznachrichten. Die US-Inflation fiel im Juni auf 3,5 Prozent und lag unter den erwarteten 3,8 Prozent, was die Zinsdebatte neu belebte. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 löste einen Short Squeeze aus, der gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar liquidierte. Die größten Wallets kauften in derselben Phase rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt, und diese Wal-Akkumulation gibt der Bitcoin Prognose ein Signal, das in früheren Zyklen größeren Kursbewegungen vorausging.

BTC handelt jetzt bei rund 64.769 Dollar und liegt 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. Standard Chartered hält weiterhin ein Kursziel von 100.000 Dollar bis Ende 2026, und CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose für Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Die Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh trifft sich am 28. und 29. Juli, und dieses Meeting gilt als das Ereignis, das die Kursaussichten prägen wird.

Bei einer Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar braucht BTC gewaltige Kapitalzuflüsse für jede Verdopplung, und die Bitcoin Prognose steht damit vor der Frage, ob der größte Multiplikator in BTC selbst liegt oder in Einstiegen, die der offene Markt noch nicht bepreist hat.

Pepeto verbindet eine funktionierende Cross-Chain-Bridge mit dem Presale-Einstieg

Der aktuelle Markt trifft jeden hart, der in BTC sitzt und beobachtet, wie die Bewertung bei 1,25 Billionen Dollar gewaltige Summen für jede weitere Bewegung verlangt. Pepeto verändert diese Rechnung, weil es der Presale ist, den ein ehemaliger Binance-Experte entworfen hat und der Käufern ein funktionierendes Produkt liefert, bevor das Listing eintrifft. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen verschiedenen Netzwerken, ohne Gelder in riskanten Drittanbieter-Verträgen zu sperren, und PepetoSwap betreibt einen gebührenfreien Handelsplatz, der bereits heute geöffnet ist.

Nichts davon ist ein Roadmap-Versprechen, denn die Werkzeuge wurden ausgeliefert, bevor der Presale überhaupt fertig gefüllt war. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar in Wochen eingesammelt, in denen der Bitcoin-Kurs weiter fiel und der Markt einen weiteren Rückgang befürchtete, was beweist, dass echtes Kapital eingestiegen ist, während alle anderen gewartet haben. Der Gesamtvorrat beträgt 420 Billionen Tokens, und die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat vor dem Presale-Start ein vollständiges Audit durchgeführt, das jede einzelne Funktion des Smart Contracts auf Korrektheit und Sicherheit geprüft hat.

Der Unterschied zwischen der Rendite der Bitcoin Prognose und einer Presale-Rendite liegt darin, dass BTC sich verdoppeln muss, nur um sein altes Hoch zu erreichen, während Pepeto einen einzigen Listing-Tag braucht, um die ersten Ergebnisse zu liefern. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die laufenden Werkzeuge und den aktuellen Presale-Status. Das erwartete Binance-Listing gibt dem gesamten Einstieg eine Frist, und sobald der Börsenhandel beginnt, verschwindet der aktuelle Presale-Preis dauerhaft und wird durch den Kurs ersetzt, den der offene Markt festlegt.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt die stärkste Erholung des Jahres 2026, doch bei einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar bleibt der Weg zur Verdopplung lang und kapitalintensiv. Frühe BTC-Halter, die kleine Beträge in Millionen verwandelt haben, haben alle einen Tag vor der Masse gehandelt, und genau dieses Zeitfenster steht jetzt bei Pepeto offen. Das erwartete Binance-Listing ist der Moment, in dem Presale-Teilnehmer die Renditen einsammeln, für die alle anderen den vollen Marktpreis zahlen. Stunden früher zu sein ist die Lücke zwischen verändernden Renditen und dem Zusehen, wie andere feiern, und die Bitcoin Prognose selbst zeigt, warum der Blick auf diesen Einstieg jetzt zählt.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC notiert bei rund 64.769 Dollar nach einer Erholung vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. Standard Chartered hält ein Kursziel von 100.000 Dollar bis Ende 2026, und CoinDCX sieht das Basisziel für Juli bei 65.600 Dollar. Die Bitcoin Prognose hängt vom Fed-Meeting am 28. Juli und der Rückkehr nachhaltiger ETF-Zuflüsse ab.

Was bietet Pepeto im Vergleich zu etablierten Coins?

Pepeto bietet eine funktionierende Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap für gebührenfreie Trades, entwickelt von einem ehemaligen Binance-Experten. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, ein SolidProof-Audit sichert den Code, und ein erwartetes Binance-Listing steht bevor. Der laufende Presale und alle Werkzeuge sind auf pepetocoin.com (https://pepetocoin.com) einsehbar.