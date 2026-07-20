ODESSA (dpa-AFX) - Durch einen russischen Luftangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben mindestens drei Zivilisten getötet worden. Außerdem habe es sechs Verletzte gegeben, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Seinen Angaben nach galt der Angriff unter anderem einem zivilen Industriebetrieb, in dem ein Brand ausbrach. Bürgermeister Serhij Lissak sprach auch von Schäden an der Infrastruktur der Stadt.

Moskauer Militär bestätigt Angriffe



Das russische Militär bestätigte Luftangriffe auf die Hafenanlagen von Odessa am Schwarzen Meer. Es seien zwei Schiffe mit Ladungen für die ukrainische Armee sowie Tanklager getroffen worden, schrieb das Moskauer Verteidigungsministerium auf Telegram. In Tschornomorsk seien Hafenanlagen beschädigt worden. Die ukrainische Seite machte dazu keine Angaben.

Russland hat seine Angriffe auf die ukrainischen Häfen verstärkt, seit die Ukraine mit Drohnen systematisch den russischen Schiffsverkehr auf dem Asowschen Meer und in der Straße von Kertsch attackiert. Die russischen Angriffe zielen auch auf ausländische Schiffe, die sich nach Odessa wagen. Auf einem Handelsschiff unter der Flagge von Guinea-Bissau wurden am Sonntag zehn Menschen getötet./fko/DP/jha