Hamburg (ots) -Aplano unterstützt Unternehmen dabei, Dienstplanung, Arbeitszeiterfassung und Personalorganisation zentral zu digitalisieren. Die cloudbasierte Dienstplan-Software verbindet Schichtplanung, Urlaubsverwaltung, Zeiterfassung und Auswertungen auf einer übersichtlichen Plattform.Dienstpläne lassen sich mit Aplano online im Browser erstellen und direkt mit den Mitarbeitenden teilen. Über die Dienstplan App können Beschäftigte jederzeit ihre aktuellen Schichten einsehen, Verfügbarkeiten hinterlegen, Urlaubsanträge stellen oder Schichten zum Tausch anbieten. Änderungen im Schichtplan werden automatisch übermittelt, sodass alle Beteiligten auf dem aktuellen Stand bleiben.Auch die digitale Arbeitszeiterfassung ist direkt in die Software integriert. Mitarbeitende können ihre Arbeitszeiten per Smartphone, Tablet, PC oder stationärem Terminal erfassen. Je nach Einsatzbereich stehen Funktionen wie PIN-Code, Geofencing, RFID und Fingerabdruck zur Verfügung. Soll- und Ist-Zeiten, Pausen und Überstunden werden übersichtlich dokumentiert und können für Auswertungen oder die Lohnabrechnung exportiert werden.Die Verbindung von Dienstplanung und Zeiterfassung reduziert den administrativen Aufwand und vermeidet doppelte Datenerfassung. Abwesenheiten, Urlaubstage und Verfügbarkeiten werden bei der Personaleinsatzplanung berücksichtigt. Dadurch können Unternehmen Personalengpässe frühzeitig erkennen und ihre Schichtpläne schneller anpassen.Aplano eignet sich insbesondere für Unternehmen mit wechselnden Arbeitszeiten und mehreren Standorten - beispielsweise in der Gastronomie, im Einzelhandel, in der Pflege, in Apotheken und Arztpraxen, in der Logistik, Hotellerie, Produktion oder Gebäudereinigung.Nach Angaben des Unternehmens vertrauen bereits mehr als 100.000 Nutzer und über 2.000 Unternehmen auf Aplano. Die Software wird in Deutschland entwickelt, ist DSGVO-konform und kann ohne aufwendige IT-Integration eingerichtet werden.Weitere Informationen zur Dienstplan-Software und digitalen Arbeitszeiterfassung finden Unternehmen unter www.aplano.dePressekontakt:Tadeus GregorianAplano GmbHRosa-Luxemburg-Str. 1910178 BerlinTelefon: +49 40 87408871E-Mail: kontakt@aplano.deWeb: www.aplano.deOriginal-Content von: Aplano GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183069/6318223