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Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen sowie deren Abschluss gemäß Art. 5 Abs. (4) lit. b), Abs. (5), Abs. (6) der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments (News mit Zusatzmaterial)



20.07.2026 / 19:00 CET/CEST

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Ende der Stabilisierungsmaßnahmen: 15. Juli 2026,

Handelsplatz: XETS

Kursspanne in Euro je Termin, zu dem eine Kursstabilisierung durchgeführt wurde: Datum

(TT.MM.JJJJ) Tiefster Preis (EUR) Höchster Preis (EUR) Handelsplatz 13.07.2026 26,70000 35,00000 XETS 14.07.2026 28,00000 30,50000 XETS 15.07.2026 29,70000 32,40000 XETS

Während des oben genannten Stabilisierungszeitraums wurden Stabilisierungsmaßnahmen für eine Gesamtzahl von 367.500 Aktien durchgeführt. ** Ende der Nachricht ** Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines bereits veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, dessen Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen ist. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht und ist auf der Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich (https://www.smag.de). Anleger sollten Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben. In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung in dem jeweiligen Mitgliedstaat, und keine Person, die kein qualifizierter Anleger ist, darf aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATRs), die zudem (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevanten Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SMAG Mobile Antenna Masts AG-Stabilisation_20260713-20260715_DE





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