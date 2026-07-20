© Foto: Razieh Poudat - ISNA via APNach dem Tod von US-Soldaten eskaliert der Konflikt weiter. Ein Tanker liegt vor Oman fest, Hormus stockt - und plötzlich steht auch der Suezkanal als Risiko im Raum. Die Märkte starten mit gemischten Signalen in die neue Woche. US-Aktien-Futures legten am Montagmorgen zu, weil Anleger auf die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne warten. Gleichzeitig gaben die Ölpreise nach dem Sprung an die Marke von 90 US-Dollar je Barrel wieder nach. Grund waren Signale, dass die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran über Vermittler fortgesetzt werden. Entwarnung ist das aber nicht: Am Wochenende lieferten sich die USA und der Iran erneut gegenseitige Angriffe. Zwei US-Soldaten …
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