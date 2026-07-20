Shiba Inu Prognose unter Druck nach Shibarium-Einbruch und Wal-Verkäufen

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Die Shiba Inu Prognose für Juli 2026 zeichnet das Bild eines Tokens, der unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten feststeckt und kaum Anzeichen einer Erholung zeigt. SHIB handelt bei rund 0,0000043 Dollar, nachdem der Juni fast ein Viertel des Wertes vernichtet hat. Shibarium-Transaktionen sind um 75 Prozent eingebrochen und Wale bewegen Milliarden von Token auf Börsen. Rund 87 Prozent aller Halter befinden sich im Verlust und der Fear and Greed Index liegt bei 23. Können frische Impulse den Kurs retten oder droht SHIB eine weitere Abwärtsspirale?

Shiba Inu Prognose nach Shibarium-Crash und Rekordverlusten bei Haltern

Shibarium, das Layer-2-Netzwerk von Shiba Inu, verzeichnete laut U.Today zwischen dem 10. und 11. Juli einen Rückgang der täglichen Transaktionen von 5.170 auf 1.280, ein Einbruch von 75 Prozent. Dieser Rückgang folgte auf einen kurzen Aktivitätsanstieg und wirft Fragen auf, ob das Netzwerk dauerhaft genug Nutzer anziehen kann. Die Shiba Inu Prognose leidet unter diesen Zahlen, weil die Netzwerkaktivität direkt mit der Nachfrage nach dem Token zusammenhängt. SHIB setzte im Juni ein neues Allzeittief bei 0,00000402 Dollar und erlebte damit seinen zweitschlechtesten Monat seit Bestehen.

Rund 87 Prozent aller SHIB-Halter befinden sich derzeit im Verlust, und prominente Trader wie James Wynn haben den Token öffentlich als Projekt ohne Rückkehrchance bezeichnet. Wale haben laut CoinBird 1,04 Billionen SHIB auf Börsen bewegt und damit einen Kurseinbruch von acht Prozent auf 0,0000041 Dollar ausgelöst. Die Börsenreserven stiegen auf 80,5 Billionen Token und kehrten damit monatelange Abflüsse um. Der Monatsverlust liegt bei 26 Prozent und der Jahresverlust bei 65 Prozent.

Changelly setzt das Juli-Durchschnittsziel bei 0,00000439 Dollar mit einem Hoch bei 0,00000444 Dollar. FinanceFeeds rechnet mit einem Basisszenario von 0,0000065 Dollar und einem Bärenszenario bei 0,0000035 Dollar bis Dezember. Der Tageschart zeigt SHIB unter dem 20-Tage-, 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt, alle übereinander gestapelt über dem Kurs in einer bärischen Formation. Der Kurs bleibt in einer Spanne zwischen dem Juni-Tief bei 0,0000040 Dollar und dem Widerstand bei 0,0000048 Dollar gefangen, bis ein klares Ausbruchssignal erscheint. Für Anleger, die in diesem Umfeld funktionierende Produkte statt Hoffnung auf Kursgewinne suchen, liegen die Antworten nicht in einem Token ohne greifbare Werkzeuge.

Pepeto bringt fertige Produkte mit einem Risk Scorer an den Markt

Die Shiba Inu Prognose zeigt einen Token ohne aktive Werkzeuge für Trader, während Pepeto mit Produkten antritt, die bereits vor dem Listing einsatzbereit sind. Ein ehemaliger Binance-Experte hat diese Handelsplattform entworfen, und der Risk Scorer bewertet jeden Token vor dem Kauf, damit Nutzer das Risiko kennen, bevor sie auch nur einen Cent ausgeben. Diese Funktion gibt Tradern genau die Kontrolle zurück, die in einem Markt voller ungeprüfter und riskanter Projekte verloren geht.

Die Cross-Chain Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken, ohne dass teure Zwischenschritte den Transfer belasten. Gemeinsam bilden diese beiden Werkzeuge die Grundlage einer Plattform, die Trader täglich nutzen können und nicht nur als spekulative Position halten müssen. Bisher flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale, während der Gesamtmarkt in extremer Angst verharrt. Kapital fließt in dieser Menge nur dann in einen Presale, wenn die Wallets dahinter fertige Produkte erkennen und nicht bloß ein Whitepaper mit leeren Versprechen.

Vor dem Beginn des Presales hat SolidProof den gesamten Vertragscode einer gründlichen und unabhängigen Prüfung unterzogen und bestätigt, dass die Mittel auf jeder Ebene geschützt bleiben und der Code sauber arbeitet. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und viele SHIB-Anleger hoffen auf eine Verdopplung über Monate hinweg.

Im Vergleich dazu könnte das erwartete Binance-Listing für frühe Presale-Teilnehmer einen Ertrag liefern, den solche langsamen Erholungen bei großen Coins nicht erreichen dürften. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug live und einsatzbereit, und die Geschwindigkeit, mit der jede Presale-Stufe gefüllt wird, spricht für die Überzeugung der Wallets, die bereits drin sind.

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Fazit

Die Shiba Inu Prognose zeigt einen Token, der um Halt kämpft, während Kapital weiter in einen Presale fließt, der seine Stärke mit mehr als 10 Millionen Dollar in einer Angstphase bewiesen hat. Wer auf eine SHIB-Erholung über Monate wartet, akzeptiert eine Zeitspanne, die kein Presale-Käufer hinnehmen muss. Das erwartete Binance-Listing könnte mit einem einzigen Ereignis einen Ertrag liefern, für den große Coins den gesamten Zyklus brauchen. Warten bedeutet, dass der Listing-Preis den Presale-Preis dauerhaft ersetzt, und wer nur die Shiba Inu Prognose beobachtet, übersieht möglicherweise den Einstieg mit dem größten Hebel.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Shiba Inu Prognose für Juli 2026?

SHIB handelt bei rund 0,0000043 Dollar mit dem Juni-Tief bei 0,0000040 Dollar als wichtigster Unterstützung. Changelly sieht ein Juli-Durchschnittsziel bei 0,00000439 Dollar, während der Token unter allen gleitenden Durchschnitten notiert.

Was ist der Pepeto Risk Scorer?

Der Risk Scorer bewertet Token vor dem Kauf und zeigt das Risikoniveau an, damit Nutzer fundierte Entscheidungen treffen statt auf Vermutungen zu setzen. Weitere Informationen finden Sie auf pepetocoin.com.