DJ EU will nach US-Druck Methan-Regeln lockern

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die Europäische Union lockert die Regeln im Bereich Methan. Wie EU-Kommission empfahl am Montag, dass die EU-Länder die Strafen bei Nichteinhaltung, die im nächsten Jahr in Kraft treten sollten, verschieben. Die Geldstrafen, die bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens betragen können, würden erst 2030 zum Tragen kommen, teilte die Kommission mit.

Die EU verlangt von Unternehmen, dass sie die Methanemissionen für importiertes Öl, Erdgas und Kohle überwachen und melden, und wird letztendlich die Menge an Methan deckeln, die pro Einheit importierter Energie emittiert werden darf. Die Staatengemeinschaft will die Methanemissionen reduzieren, da es sich um ein starkes Treibhausgas handelt, das Wärme in der Atmosphäre speichert.

Die USA und andere energieexportierende Länder haben die EU gedrängt, ihre Methan-Regeln zu lockern. Einige amerikanische multinationale Konzerne wie Exxon Mobil haben Tochtergesellschaften in Europa, die Energie von außerhalb der EU importieren, was bedeutet, dass die Regeln auch für sie gelten würden.

Die EU erklärte am Montag, sie halte weiterhin an den Methan-Regeln und ihren Zielen zur Emissionsreduzierung fest. Von den Unternehmen werde erwartet, dass sie die Regeln einhalten, auch wenn sich die Strafen verzögerten, und Sanktionen könnten weiterhin verhängt werden, wenn ein Unternehmen vorsätzlichen Betrug begehe, sagte ein EU-Beamter.

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July 20, 2026 13:21 ET (17:21 GMT)

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