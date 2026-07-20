Shiba Inu News: Wale ziehen 128 Milliarden Token von Börsen, doch der Kurs fällt weiter

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Warum ziehen Wale Milliarden SHIB von den Börsen ab, wenn der Kurs gerade sein neues Allzeittief markiert hat? 128 Milliarden SHIB-Token verließen in einer einzigen Woche die Handelsplätze und drückten die Börsenreserven auf den niedrigsten Stand seit Monaten. Gleichzeitig brach die Aktivität auf Shibarium um 75 Prozent ein, und die täglichen Transaktionen fielen auf knapp 1.280. SHIB notiert am 19. Juli bei rund 0,0000042 Dollar und liegt 95 Prozent unter dem Allzeithoch. Im Juni fiel der Token auf ein Rekordtief bei 0,00000402 Dollar, als der Meme-Coin-Sektor ein Drittel seiner Kapitalisierung verlor. Die Shiba Inu News zeichnen ein Bild widersprüchlicher Signale, das Anleger zum genauen Hinsehen zwingt. Wale akkumulieren in großem Stil, während der Kurs fällt und das Netzwerk Nutzer verliert. Welche Seite gewinnt diesen Widerspruch, und was bedeutet das Ergebnis für den Rest des Sommers? Dieser Artikel zeigt die Daten hinter der Kompression und wo Kapital hingeht.

Shiba Inu News zwischen Wal-Abzügen und einbrechender Shibarium-Aktivität

Im Juli 2026 zeigt sich ein Token, der zwischen anhaltendem Verkaufsdruck und stillem Aufbau durch Großanleger gefangen ist. SHIB fiel im Juni auf ein neues Allzeittief bei 0,00000402 Dollar, als der Meme-Coin-Sektor 33 Prozent seiner Kapitalisierung verlor. Der Token selbst büßte 24 Prozent ein, den größten monatlichen Rückgang im gesamten Jahr 2026.

Am 19. Juli notiert SHIB bei rund 0,0000042 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 2,45 Milliarden Dollar. Wale zogen in einer Woche 128 Milliarden SHIB von Börsen ab und senkten die Reserven auf 86,97 Billionen Token, wie wallstreet-online berichtete. Dieser Abfluss signalisiert, dass Großanleger ihre Bestände in private Wallets verlagern, anstatt am Markt zu verkaufen.

Robinhood verbrannte am 12. Juli 109 Millionen SHIB in einer einzigen Transaktion und trieb das wöchentliche Burn-Volumen um 680 Prozent nach oben. Gleichzeitig brach die Shibarium-Aktivität von 5.170 auf 1.280 Transaktionen pro Tag ein, ein Rückgang von 75 Prozent. Dieser Einbruch der Netzwerkaktivität untergräbt das Narrativ einer wachsenden Nutzerbasis für den Token. Im Umlauf befinden sich 585 Billionen Token, und selbst das höchste Burn-Tempo über ein ganzes Jahr würde nur einen Bruchteil beseitigen. Analysten sehen den 200-Tage-Durchschnitt bei 0,0000065 Dollar als erstes Erholungsziel laut FinanceFeeds.

Das bullische Szenario bei 0,000009 Dollar setzt eine volle Altcoin-Rotation voraus, angeführt von Dogecoin. Der RSI steht bei rund 40, und der Kurs liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die 7-Tage-Burn-Rate fiel nach einem Anstieg wieder um 16 Prozent, was zeigt, dass Burns ereignisgetrieben bleiben. Die Daten stehen zwischen Wal-Akkumulation und fehlendem Netzwerkwachstum, und diese Spannung löst sich schnell. Während SHIB auf Richtung wartet, fließt Kapital bereits in Projekte, die nicht auf eine Marktrotation angewiesen sind.

Pepeto bietet einen kompletten Meme-Coin-Handelsplatz, entwickelt von einem ehemaligen Binance-Experten

Die Shiba Inu News zeigen, was große Meme-Coins erwartet, wenn der Markt kalt wird und die Erholung nicht Wochen, sondern Quartale dauern kann. Pepeto baut von der entgegengesetzten Seite dieses Problems und liefert Werkzeuge, bevor der offene Handel überhaupt beginnt. Ein ehemaliger Binance-Experte mit direkter Börsenerfahrung erschafft einen vollständigen Handelsplatz für Meme-Coin-Halter mit Werkzeugen, die die meisten gelisteten Token nie bieten. Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar gesichert, bevor ein einziges Börsen-Listing eröffnet wurde, und die Zahl wächst weiter, während andere Meme-Coins Halter verlieren.

Das Projekt betreibt eine Bridge über drei Netzwerke, die Ethereum, BNB Chain und Solana verbindet und Haltern den Transfer von Token ohne Kosten ermöglicht. Der Risk Scorer prüft Smart Contracts, bevor Käufer Kapital einsetzen, und fügt damit eine Sicherheitsebene hinzu, die der Meme-Coin-Markt seit Jahren braucht. Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar und 420 Billionen Token in der Gesamtversorgung spiegelt die Struktur den originalen Pepe-Coin, der auf 11 Milliarden Dollar stieg. Vor dem Presale-Start prüfte SolidProof den gesamten Code in einer vollständigen Sicherheitsanalyse, die jeden Smart Contract einzeln verifizierte.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Einzelheiten zur vollständigen Roadmap und zum aktuellen Stand des Projekts. Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, das einen Presale-Einstieg in eine börsengehandelte Position verwandelt. Der Abstand zwischen dem aktuellen Preis und dem, was dieses Listing bedeuten könnte, ist das, worauf frühe Pepeto-Käufer setzen.

Während SHIB in einem engen Kanal auf Richtung wartet, baut Pepeto seine Wallet-Basis auf und liefert Produkte, die Haltern einen Grund geben zu bleiben. Der Presale füllt sich, während der breitere Markt in Angst verharrt, und dieses Muster zeigte sich in früheren Zyklen vor den größten Bewegungen. Die offizielle Pepeto-Website bleibt der Ort, an dem neue Käufer einsteigen, bevor das Listing-Fenster sich schließt.

Fazit

Die Shiba Inu News testen, ob Meme-Coin-Halter eine Kompression überstehen können, die den Token unter jedes relevante Kursniveau gedrückt hat. Pepeto bietet etwas anderes als dieses Warten auf eine Marktrotation, die möglicherweise Monate entfernt liegt. Ein ehemaliger Binance-Experte, fertige Börsen-Werkzeuge und ein erwartetes Binance-Listing sind die seltenste Kombination, die der Kryptomarkt in einem Zyklus hervorbringt. Meme-Energie und echte Handels-Werkzeuge zur gleichen Zeit erscheinen nur einmal, und die Wallets, die bereits im Presale sind, erkennen, was ein Listing auslösen kann. Jetzt in den Presale einzusteigen bedeutet, sich den Wallets anzuschließen, die diese Kombination als Erste gefunden haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Einstieg, solange das Listing noch bevorsteht.

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FAQ

Was treibt die Shiba Inu News im Juli 2026?

Wal-Abzüge von 128 Milliarden Token und ein neues Allzeittief bei 0,00000402 Dollar bestimmen die Shiba Inu News im Juli. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,0000065 Dollar gilt als Basisziel für die Erholung, doch die Shibarium-Aktivität brach um 75 Prozent ein, was den Weg nach oben erschwert.

Wie unterscheidet sich Pepeto von SHIB als Einstieg?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Bridge über drei Netzwerke, einen Risk Scorer für Smart Contracts und einen gebührenfreien Handelsplatz, die SHIB in seiner aktuellen Form nicht hat. SolidProof verifizierte den gesamten Code vor dem Presale-Start in einer vollständigen Analyse. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Einzelheiten zum Presale und zur vollständigen Roadmap.