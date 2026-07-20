© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoIn Tennessee startet ein Prozess gegen Meta. Im Zentrum steht die Frage, ob Instagram gezielt süchtig macht und Jugendliche dadurch psychisch belastet.Für Meta beginnt am Montag in Tennessee ein richtungsweisender Gerichtsprozess. Der US-Bundesstaat wirft dem Facebook- und Instagram-Konzern vor, Instagram bewusst so entwickelt zu haben, dass Jugendliche das Angebot zwanghaft nutzen. Nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft verstößt das gegen das Verbraucherschutzgesetz des Bundesstaats. Die Klage der Behörde um Generalstaatsanwalt Jonathan Skrmetti stützt sich auf interne Untersuchungen des Unternehmens. Demnach habe Meta gewusst, dass Instagram Jugendlichen schaden könne. Trotzdem …
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