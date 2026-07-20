Solana Prognose nach dem Morgan-Stanley-ETF-Antrag - SOL bleibt 74 Prozent unter dem Hoch

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Morgan Stanley hat am 14. Juli einen Antrag für einen Spot-Solana-ETF eingereicht, doch der SOL-Kurs reagierte kaum. Der Token notiert bei rund 75 Dollar und liegt damit 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar. Die aktiven Adressen nähern sich laut Glassnode der Marke von sieben Millionen und testen Jahreshöchststände. Das Alpenglow-Upgrade soll die Transaktionsfinalität auf rund 150 Millisekunden senken und institutionelle Anwendungen ermöglichen. Clearstream, die Verwahrstelle der Deutschen Börse, nahm SOL Anfang Juli in die regulierte institutionelle Verwahrung auf.

Solana-ETFs von Bitwise und Fidelity überschritten zusammen eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen. Trotzdem bleibt die Lücke zwischen den starken Netzwerkdaten und der Kursentwicklung sichtbar. Die Solana Prognose steht zwischen den stärksten Fundamentaldaten des Jahres und einem Kurs, der diese Stärke nicht widerspiegelt. Dieser Artikel zeigt, wohin die Daten deuten und wo sich eine andere Dynamik bildet.

Solana Prognose zwischen Morgan-Stanley-ETF und dem 80-Dollar-Widerstand

Der SOL-Kurs eröffnete die dritte Juliwoche bei rund 75 Dollar nach aktuellen Daten von Coinbase am 19. Juli. In den letzten 24 Stunden verlor der Token rund ein Prozent und handelt weiter in der Spanne zwischen 63 und 80 Dollar. Morgan Stanley reichte am 14. Juli einen aktualisierten S-1-Antrag für einen Spot-Solana-ETF unter dem Ticker MSOL an der NYSE Arca ein. Die geplante Verwaltungsgebühr liegt bei nur 0,14 Prozent, was den Fonds zu einem der günstigsten Krypto-ETF-Produkte machen würde. Bitwise und Fidelity überschritten mit ihren bereits gehandelten Solana-ETFs zusammen eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen seit Jahresbeginn.

Clearstream, die Verwahrstelle der Deutschen Börse, nahm SOL am 7. Juli in die regulierte institutionelle Verwahrung auf und nutzt einen MiCA-lizenzierten Sub-Custodian. Die aktiven Adressen im Netzwerk nähern sich laut Glassnode der Marke von sieben Millionen und signalisieren wachsende On-Chain-Aktivität. Die wöchentlichen Non-Vote-Transaktionen überschritten erstmals die Milliarden-Marke und setzten einen neuen Netzwerkrekord für das Jahr. Am 2. Juli startete die Solana Foundation das erste formale On-Chain-Governance-System mit echtem Stimmrecht für Validatoren über die Zukunft. Das Alpenglow-Upgrade rückt näher an den Mainnet-Start im dritten Quartal und zielt darauf ab, die Finalität auf rund 150 Millisekunden zu drücken.

Tokenisierte Vermögenswerte auf Solana durchbrachen die Marke von 3,4 Milliarden Dollar und setzten damit einen historischen Rekord auf der gesamten Blockchain. Changelly prognostiziert für die Solana Prognose im Juli einen Durchschnittskurs von 93 Dollar mit einer Spitze bei 106 Dollar im besten Fall. CoinCodex sieht den Token bei 121 Dollar bis Ende 2026 im optimistischsten Szenario der aktuellen Analysteneinschätzungen.

SOL liegt trotz all dieser Fortschritte weiterhin 74 Prozent unter dem Allzeithoch, und die Marktkapitalisierung beträgt rund 43,8 Milliarden Dollar. Bei dieser Bewertung bleiben die möglichen Gewinne für Neueinsteiger auf moderate Zuwächse begrenzt, selbst wenn die Solana Prognose die bullischsten Ziele erreicht.

Pepeto bietet Presale-Einstieg mit Börsenwerkzeugen und einem Pepe-Mitgründer am Steuer

Wer die Solana Prognose verfolgt und nach einem stärkeren Multiplikator sucht, stößt auf ein Presale-Projekt mit einer anderen Renditedimension. Die Solana Prognose zeigt begrenzte Vielfache bei hoher Bewertung, doch der Einstieg vor dem Börsenstart setzt den Katalysator dorthin, wo er noch vor dem Anleger liegt.

Pepeto ist ein Meme-Coin, den ein Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens entwickelt hat, und das Projekt zieht ernsthaftes Kapital an, während der breite Markt in Angst verharrt. Der Pepeto-Presale hat bislang 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und immer neue Wallets steigen ein, weil das Projekt weit mehr als ein Meme-Label auf einem leeren Vertrag ist. PepetoSwap ist eine gebührenfreie Börse, die Inhabern den Handel ermöglicht, ohne Wert an Plattformgebühren zu verlieren oder Kapital durch versteckte Kosten zu schmälern. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken, sodass Nutzer nicht an eine einzige Chain gebunden bleiben und frei zwischen Chains wechseln können.

Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token. Jede Zeile des Smart Contracts wurde vor dem Start des Presales von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, wodurch der gesamte Code einer unabhängigen Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurde, bevor Anleger Kapital einsetzen konnten. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und diese Zahl verschwindet in dem Moment, in dem der Token an Börsen live geht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle verfügbaren Tools, und der Presale ist dort für jeden geöffnet, der den niedrigsten Einstieg sichern möchte.

Was Pepeto von den meisten Presale-Token unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Tools bereits funktionieren und nicht nur als Plan auf einer Roadmap existieren. Die Börse ist gebaut, die Bridge ist funktionsfähig, und das Team dahinter hat einen der größten Meme-Coins der Kryptogeschichte erschaffen. Pepeto verlangt von niemandem, einem Whitepaper-Versprechen zu vertrauen, weil die Infrastruktur live ist und das einfließende Kapital belegt, dass Wallets dieses Projekt als echte Position behandeln.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk auf dem Weg zu institutioneller Reife, doch bei 43 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die möglichen Vielfachen für Neueinsteiger klar begrenzt. Pepeto befindet sich im Presale mit einem erwarteten Binance-Listing, und der Einstieg in dieser Phase könnte die Wallets von denen trennen, die nach dem Listing nur noch von außen zuschauen. Jeder, der früh in vergleichbare Projekte einstieg, traf seine Entscheidung, bevor die breite Masse aufmerksam wurde. Dieses Zeitfenster besteht, solange der Presale geöffnet ist, und schließt sich dauerhaft mit dem Börsenstart. Alle Details und Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL notiert bei rund 75 Dollar mit einem Widerstand bei 80 Dollar und Unterstützung bei 72 Dollar in der aktuellen Marktphase. Changelly sieht für die Solana Prognose einen Juli-Durchschnitt von 93 Dollar mit einer Spitze bei 106 Dollar, und CoinCodex prognostiziert ein Jahresendziel von 121 Dollar.

Warum erhält Pepeto Aufmerksamkeit im Kryptomarkt?

Pepeto wurde von einem Pepe-Mitgründer entwickelt und hat im Presale 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, mit bereits funktionierenden Tools wie PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge, die heute live sind. Alle Informationen zum Presale und zu den verfügbaren Werkzeugen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.