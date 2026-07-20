Hollywood Hotels Residences bringt den Geist Hollywoods an Luxusreiseziele weltweit

Die Hollywood Chamber of Commerce, bekannt für das legendäre Hollywood-Zeichen und den Hollywood Walk of Fame, expandiert durch eine strategische Partnerschaft mit The Scene Hotels Resorts in den Bereich der Luxushotellerie und bringt Hollywood Hotels Residences auf den Markt.

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The Scene Hotels Resorts, das über mehr als 40 Jahre kombinierte Erfahrung in den Bereichen Gastgewerbe, Reise und Markenentwicklung verfügt, wird die Entwicklung und das Management der Marke leiten. Die Partnerschaft wird den Hollywood-Lifestyle in Luxushotels und Markenresidenzen auf der ganzen Welt einbringen und so faszinierende Reiseziele schaffen, die von der Unterhaltungshauptstadt der Welt inspiriert sind.

"Diese Partnerschaft bedeutet weit mehr als nur eine Ausweitung der Marke Hollywood sie spiegelt unsere Vision von Hollywood als weltweit führendem Zentrum für Unterhaltung, Kreativität und Wirtschaft wider", erklärte Ron Frierson, President und CEO der Hollywood Chamber of Commerce. "Durch die Vertiefung unserer internationalen Partnerschaften schaffen wir neue Chancen für den Tourismus, Investitionen, Innovation und nachhaltiges Wirtschaftswachstum für künftige Generationen."

Die Markteinführung folgt auf die Bekanntgabe einer 20-jährigen Partnerschaft zwischen der Hollywood Chamber of Commerce und The Scene Hotels Resorts. Das Portfolio wird Luxusimmobilien mit erstklassigen Unterkünften, Gemeinschaftsbereichen, kulinarischen Erlebnissen und einem Programm umfassen, das das Erbe Hollywoods sowie die Kultur der jeweiligen Reiseziele würdigt. Weitere Projekte werden im Zuge des Ausbaus des Portfolios bekannt gegeben.

Die Partnerschaft wurde von der United Talent Agency vermittelt.

Über die Hollywood Chamber of Commerce

Die 1921 gegründete Hollywood Chamber of Commerce hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wirtschaftliche Dynamik, den kulturellen Reichtum und das gesellschaftliche Wohlergehen von Hollywood zu fördern. Als Vertretung von fast 700 Mitgliedsorganisationen, die zusammen mehr als 148.000 Menschen beschäftigen, ist die Handelskammer Hollywoods größter und einflussreichster Wirtschaftsverband.

Als führender Vertreter der Wirtschaft in Hollywood bringt die Handelskammer Führungskräfte aus verschiedenen Branchen zusammen, um Initiativen voranzutreiben, die die lokale Wirtschaft stärken, die Lebensqualität verbessern und Hollywoods Stellung als weltweit führendes Zentrum für Unterhaltung, Tourismus, Investitionen und Innovation festigen.

Die Handelskammer ist zudem stolze Verwalterin von zwei der weltweit bekanntesten kulturellen Wahrzeichen dem legendären Hollywood Walk of Fame und dem berühmten Hollywood-Schriftzug und sorgt im Namen von Hollywood sowie seiner Einwohner, Unternehmen und Besucher für den Erhalt und die Förderung dieser globalen Symbole.

Ron Frierson fungiert als President und Chief Executive Officer, Dan Halden als Chief Operating Officer und Jerry Neuman als Vorstandsvorsitzender für die Amtszeit 2026-2027.

Über Hollywood Hotels Residences

Hollywood Hotels Residences ist eine Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die den Glamour, die Kreativität und den zeitlosen Reiz Hollywoods an außergewöhnliche Standorte auf der ganzen Welt bringt. In Zusammenarbeit mit Hotelbesitzern, Investoren und Immobilienentwicklern schafft die Marke Luxushotels, Markenresidenzen und Lifestyle-Erlebnisse, die vom Erbe Hollywoods in den Bereichen Unterhaltung, Geschichtenerzählen und Innovation inspiriert sind. Jede Anlage vereint filmisches Design, gehobene Gastlichkeit und lokal inspirierte Erlebnisse und schafft so Reiseziele, die die Energie Hollywoods einfangen und zugleich die Kultur und den Charakter ihres Standorts würdigen.

*Quelle: AETOSWire

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