Der Bitcoin klettert am Montag zeitweise auf 65.584 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit einem Monat. Die Erholung erfasst den gesamten Kryptosektor: Die Aktie des Bitcoin-Großinvestors Strategy gewinnt in der Spitze 6,4 Prozent. Stablecoin-Anbieter Circle legt sogar um bis zu 10,8 Prozent zu. Ob aus der Erholung eine nachhaltige Aufwärtsbewegung wird, könnte sich nun in Washington entscheiden.Im Fokus steht der "CLARITY Act". Das Gesetz soll klar regeln, wann digitale Vermögenswerte als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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