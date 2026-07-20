© Foto: picture alliance / PhotoshotMoonshot AIs Kimi K3 trifft die Märkte mit Wucht: Das chinesische KI-Modell stellt teure US-Konkurrenz infrage - und schafft dabei klare Gewinner und Verlierer unter Halbleiter- und Softwarewerten.Das chinesische KI-Startup Moonshot AI hat mit der Veröffentlichung seines Modells Kimi K3 die Finanzmärkte aufgewühlt und Anleger dazu gebracht, ihre Annahmen über den globalen Tech-Boom zu überdenken. Das Modell soll laut Hersteller mit den Top-Angeboten von OpenAI und Anthropic mithalten - zu einem Bruchteil der Kosten. IG Markets schätzt, dass allein bei den beiden nicht börsennotierten US-Firmen Bewertungen von rund 314 Milliarden US-Dollar in Frage stehen. Beobachter zogen sofort Parallelen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE