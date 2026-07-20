HistoSonics gab heute die Eröffnung seines erweiterten Histotripsy-Schulungszentrums in Hongkong bekannt und festigte damit die Position der Stadt als führender Knotenpunkt für die Fortbildung von Ärzten, klinische Zusammenarbeit und Innovation in Asien.

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Pictured at the expanded Histotripsy Training Center in Hong Kong. Front row (left to right): Dr. Angus Yuen, Chief Medical Officer, Gleneagles Hospital Hong Kong; Prof. Albert Chan, Director of Liver Cancer Surgery Centre, Gleneagles Hospital Hong Kong; Dr. Kenneth Tsang, Regional Chief Executive Officer, IHH Healthcare North Asia, and Chief Executive Officer, Gleneagles Hospital Hong Kong; Dr. Vince Lau, Director of Interventional Radiology Centre, Gleneagles Hospital Hong Kong; Dr. Joe Herman, Vice President, Medical Affairs, HistoSonics. Back row (left to right): Jay Lee, APAC Regional Manager, HistoSonics; Eric Kwong, Hong Kong Sales Manager, Transmedic; Matt Brown, Director of OUS Professional Education, HistoSonics.

Das Zentrum, das ursprünglich im Mai 2025 im Gleneagles Hospital Hongkong gegründet wurde, war die erste Histotripsy-Schulungseinrichtung in Asien. Seit seiner Eröffnung hat es Ärzte aus der gesamten Region zu praktischen Schulungen und klinischen Hospitationen empfangen und so dazu beigetragen, die Einführung von Histotripsy in ganz Asien zu beschleunigen.

Die erweiterte Einrichtung wird der wachsenden Nachfrage nach ärztlicher Fortbildung gerecht und bietet nun mehr Kapazitäten für praktische Schulungen, klinische Hospitationen sowie multidisziplinäre Fortbildungsprogramme. Die Ärzte werden in den Bereichen Patientenauswahl, Behandlungsplanung, Ablauf der Verfahren sowie beim Aufbau erfolgreicher Histotripsie-Programme innerhalb ihrer Einrichtungen geschult.

Das Gleneagles Hospital Hong Kong fungiert seit 2025 als regionales Kompetenzzentrum von HistoSonics für die Fortbildung von Ärzten. Auf dieser Grundlage werden HistoSonics und das Gleneagles Hospital Hong Kong ihre strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Ärztefortbildung, klinische Forschung und zukünftige Technologieentwicklung weiter ausbauen.

"Hongkong spielt in Asien eine Vorreiterrolle bei der Einführung der Histotripsie und der Fortbildung von Ärzten. Der Ausbau dieses Schulungszentrums spiegelt sowohl die wachsende Nachfrage nach der Histotripsie wider als auch unser Engagement, Ärzten in der gesamten Region die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen zu vermitteln, um diese Technologie sicher und effektiv anzuwenden", erklärte Mike Blue, Chairman und CEO von HistoSonics.

Dr. Kenneth Tsang, Regional-CEO von IHH Healthcare North Asia und CEO des Gleneagles Hospital Hong Kong, erklärte: "Innovation eröffnet neue Möglichkeiten für die Patientenversorgung. Als Lehrkrankenhaus fühlen wir uns verpflichtet, einen Beitrag zur Ausbildung von Ärzten, zur klinischen Forschung und zur Zusammenarbeit zu leisten und dabei zu helfen, neue Technologien in sichere und wirksame Behandlungsmethoden umzusetzen, von denen die Patienten heute und in Zukunft profitieren."

Prof. Albert Chan, Director des Zentrums für Leberkrebschirurgie am Gleneagles Hospital in Hongkong und leitender Forscher, der die erste klinische Studie zu Leberkrebs mit Histotripsie in Asien durchgeführt hat, betonte den Wert einer kontinuierlichen Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs unter Ärzten im Hinblick auf neue Technologien. Dr. Vince Lau, Director des Zentrums für interventionelle Radiologie am Gleneagles Hospital Hongkong und Mitleiter der klinischen Studie, hob die Bedeutung des erweiterten Zentrums hervor, das Ärzten dabei helfen soll, das erforderliche Wissen und Selbstvertrauen zu entwickeln, um bei der Histotripsie für Patienten stets optimale Ergebnisse zu erzielen.

Das erweiterte Schulungszentrum in Hongkong unterstreicht das langfristige Engagement von HistoSonics, Ärzte und Gesundheitseinrichtungen in ganz Asien zu unterstützen, während die Histotripsie die Behandlung von Lebertumoren und anderen Erkrankungen weiterhin revolutioniert.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein privates Medizintechnikunternehmen und entwickelt eine nicht-invasive Plattform und eine proprietäre Schallwellentherapie, die auf der Wissenschaft der Histotripsie beruht. Dieser neuartige Mechanismus nutzt fokussierten Ultraschall zur mechanischen Zerstörung und Verflüssigung von unerwünschtem Gewebe und Tumoren. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Kommerzialisierung seines Edison-Systems für Leberbehandlungen in den USA und ausgewählten globalen Märkten und erweitert zugleich die Anwendungsmöglichkeiten der Histotripsie auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse oder Prostata. HistoSonics unterhält Niederlassungen in Ann Arbor, Michigan, Minneapolis, Minnesota, und Madison, Wisconsin, USA. Weitere Informationen über das Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com. Informationen für Patienten sind erhältlich unter: www.myhistotripsy.com.

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