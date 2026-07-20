Bitcoin News: Schlafender Wal bewegt $383 Millionen nach acht Jahren Stille

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Ein BTC-Wallet, das seit Dezember 2017 stumm geblieben war, hat am 16. Juli 2026 genau 5.908 Coins im Wert von rund $383 Millionen an eine neue Adresse transferiert. Diese Bitcoin News kommt, während BTC bei rund $64.800 handelt, etwa 49% unter dem Allzeithoch von $126.000. Nur vier Tage zuvor hatte ein anderes Wallet nach sieben Jahren Stille 2.931 BTC im Wert von $188 Millionen bewegt. Beide Transfers gingen an neue Wallets statt an Börsen, was auf einen Wechsel der Verwahrung hindeutet. Der Fear & Greed Index steht bei 25, doch langfristige Halter kaufen laut Glassnode wieder netto hinzu. Diese Bitcoin News zeigt, dass die größten Wallets ihre Positionen sichern, während der Markt von Angst geprägt ist. Dieser Artikel erklärt, was die Wal-Bewegungen bedeuten, und welcher Presale gerade Kapital anzieht. Wer die Bitcoin News verfolgt, sollte verstehen, warum frühe Überzeugung den Grundstein für die Renditen des nächsten Zyklus legt.

Bitcoin News: Zwei schlafende Wale bewegen über $570 Millionen in einer Woche

Am 16. Juli 2026 transferierte ein Wallet mit der Kennzeichnung 138EM ReyiT genau 5.908 BTC im Wert von rund $383 Millionen, nachdem die Coins seit Dezember 2017 unberührt geblieben waren, als BTC bei rund $16.000 handelte. Die Coins gingen an eine Adresse im neueren bc1q-Format, das niedrigere Gebühren ermöglicht und 2017 praktisch noch nicht verfügbar war, laut Bitcoin Foundation. Die Adresse hat keine Verbindung zu einer Börse, was darauf hindeutet, dass der Besitzer die Verwahrung modernisierte statt einen Verkauf vorbereitete. Galaxy Research stufte die Transaktion als Wal-Bewegung ein, weil sie über 5.000 BTC umfasste.

Nur vier Tage zuvor, am 12. Juli, hatte ein anderes Wallet mit der Bezeichnung 356my nach sieben Jahren Stille 2.931 BTC im Wert von rund $188 Millionen transferiert, wie Crypto.news berichtete. Als dieses Wallet zuletzt aktiv war, handelte BTC bei rund $6.500, was einen Papiergewinn von fast dem Zehnfachen bedeutet. Auch diese Coins gingen an eine neue Adresse und nicht an eine Börse, und diese Bitcoin News bestätigt das Muster des ersten Transfers. CryptoQuant berichtet, dass die sogenannte Exchange Whale Ratio bei 0,99 steht, und rund 99% der BTC-Zuflüsse an Börsen stammen derzeit von den zehn größten Transfers.

Die Aktivierung schlafender Wallets fällt in eine Phase abnehmender Marktliquidität. BTC hat seit Oktober 2025 fast 50% verloren und handelt nun bei rund $64.800. Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten im Juni $4,5 Milliarden an Nettoabflüssen, doch in der Woche nach dem CPI-Bericht kehrten rund $1,2 Milliarden an Zuflüssen zurück. Langfristige Halter haben laut Glassnode wieder auf Nettokauf umgeschwenkt, ein Signal, das historisch nahe an Zyklustiefs auftaucht. Diese Bitcoin News zeigt, dass die größten Wallets gerade ihre Infrastruktur sichern, während der breitere Markt noch von Angst geprägt ist, und das ist ein Muster, das Aufmerksamkeit verdient.

Pepeto-Presale sammelt $10,38 Millionen, während der Markt von Angst geprägt ist

Kapital fließt gerade in Pepeto, weil Käufer das Presale-Fenster als letzte Gelegenheit behandeln, bevor die Listung den Handel für den breiteren Markt öffnet. Genau wie die Bitcoin News zeigt, dass schlafende Wale ihre BTC bei $16.000 und $6.500 einsammelten und acht Jahre Überzeugung bewiesen, formt sich eine ähnliche Entschlossenheit im Pepeto-Presale.

Das Projekt wurde von einem Pepe-Mitgründer aufgebaut, der die Lehren aus dem originalen PEPE-Launch anwandte, um einen Token mit echten Produkten von Tag eins an zu schaffen. Der Presale-Preis liegt bei $0,000000188 pro Token, und das Projekt hat bereits über $10,38 Millionen eingesammelt, während der breitere Kryptomarkt unter starker Angst handelt. Pepeto betreibt PepetoSwap, eine funktionierende dezentrale Börse, die es Inhabern ermöglicht, Token zu tauschen, ohne die offizielle Pepeto-Website zu verlassen.

Die Plattform bietet auch eine Cross-Chain-Bridge, die verschiedene Blockchains verbindet, sodass Nutzer Vermögenswerte bewegen können, ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein. Diese Tools heben Pepeto von Meme-Coins ab, die mit nichts hinter dem Namen starten und hoffen, dass die Community die Lücken füllt. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt, und SolidProof hat die gesamte Codebasis im Rahmen eines vollständigen Audits geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde.

Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, das jedes Presale-Wallet beobachtet, weil der Sprung vom Presale-Preis zum Börsenpreis der Punkt ist, an dem die größten Renditen im Kryptomarkt entstehen. Wenn Pepeto an einer großen Börse startet, halten die Wallets, die in dieser Phase eingestiegen sind, bereits Positionen, die spätere Käufer zum selben Preis nicht mehr erreichen können. Wer den originalen PEPE-Run verfolgt hat, weiß, dass die frühesten Wallets die Renditen einsammelten, die Schlagzeilen machten, und Pepeto wird vom selben Team mit mehr Tools und einem klareren Weg zur Listung aufgebaut.

Fazit

Die Bitcoin News zeigt, dass die Geschichte des schlafenden Wals eine klarere Botschaft sendet als jede Prognose. BTC stand bei $16.000, als dieser Wal einstieg, und diese Coins wurden zu $383 Millionen, weil der Halter einstieg, als niemand sonst überzeugt war. Dieselbe Überzeugung zeigt sich im Pepeto-Presale, in den über $10,38 Millionen flossen, während die Angst im Markt auf Extremwerten stand. Jetzt einzusteigen ist die Art, sich für die Ergebnisse zu positionieren, die das erwartete Binance-Listing bringen kann. Dieses Fenster zu verpassen könnte sich als die teuerste Entscheidung des Zyklus erweisen, weil der Markt diejenigen am meisten belohnt, die am frühesten überzeugt waren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was berichten die Bitcoin News über die Wal-Bewegungen im Juli 2026?

Zwei schlafende Wallets wurden im Juli 2026 aktiv. Am 16. Juli transferierte ein Wallet $383 Millionen in BTC nach 8,5 Jahren Stille, und am 12. Juli bewegte ein anderes Wallet $188 Millionen nach sieben Jahren. Beide Transfers gingen an neue Wallets und nicht an Börsen, was auf Verwahrungsänderungen hindeutet.

Warum sammelt Pepeto Kapital während der Marktangst?

Pepeto bietet PepetoSwap, eine Cross-Chain-Bridge und ein von SolidProof vollständig geprüftes Protokoll vor einem erwarteten Binance-Listing. Über $10,38 Millionen flossen in den Presale, weil der Abstand zwischen Presale-Preis und Listungspreis die zentrale Anziehungskraft darstellt. Alle Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.