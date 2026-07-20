Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenauftakt verhalten. Während der Nasdaq 100 dank der Erholung bei Halbleiterwerten leicht zulegen konnte, belastete die angespannte Lage im Nahen Osten den Standardwerte-Index Dow Jones. AMD, Alphabet und Archer Aviation lieferten die größten Impulse des Tages. Im Fokus der Anleger stehen zudem die anstehenden Quartalsberichte.Zum Handelsschluss notiert der Dow Jones bei 51.844 Punkten und damit 0,6 Prozent im Minus. Der marktbreite S&P 500 beendet den Handel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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