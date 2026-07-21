Brenus Pharma gab heute eine Aufstockung seiner Serie-A-Finanzierungsrunde um 11 Millionen Euro (12,6 Mio. US-Dollar) bekannt, womit sich das seit der Gründung eingeworbene Gesamtkapital auf 38 Millionen Euro (43,5 Mio. US-Dollar) beläuft. Diese Finanzierung spiegelt die erfolgreiche Umsetzung zahlreicher Meilensteine in den Bereichen klinische Entwicklung, Zulassungsverfahren und Geschäftsentwicklung wider und trägt dazu bei, die Risiken im Zusammenhang mit STC-1010 (NCT06934538) der führenden In-vivo-Immuntherapie im klinischen Stadium für MSS-mCRC zu mindern, während gleichzeitig die firmeneigene Plattform für eine Erweiterung um weitere Wirkstoffe positioniert wird.

Die Finanzierungsrunde wurde durch eine starke Beteiligung bestehender Investoren unterstützt, darunter Angelor, UI Investissement (Verwaltung von FRAI), Crédit Agricole (CACE Création, CACF Capital Innovation), Noshaq, Orsa (ehemals Investsud), BIO JAG sowie Bpifrance (durch nicht verwässernde Finanzierung). In dieser Finanzierungsrunde werden zudem zwei neue internationale Investoren begrüßt: Sambrinvest, wodurch die europäische Aktionärsbasis des Unternehmens gestärkt wird, sowie Korea Omega Investment Corp, womit die erste institutionelle Beteiligung aus dem asiatisch-pazifischen Raum erfolgt.

"Wir könnten von unserer ersten Investition in Frankreich nicht überzeugter sein. Das Unternehmen vereint eine wirklich einzigartige Technologie mit ersten klinischen Validierungsergebnissen und einem Team, das zügig voranschreitet. Genau diese Art europäischer Innovation möchten wir im Zuge der internationalen Erweiterung unseres Portfolios unterstützen. Wir freuen uns darauf, Brenus dabei zu unterstützen, seine Innovation auf dem Weg zu einer neuen Therapie für Patienten mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf voranzutreiben." Dae Kyeong Bae, Senior Vice President bei Korea Omega Investment Corp

"Wir sind stolz darauf, internationale Investoren begrüßen zu dürfen, die unsere Vision teilen, und dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Geldgeber. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, das Phase-I-Programm abzuschließen und die Weiterentwicklung unserer In-vivo-Immuntherapie-Plattform durch die Weiterentwicklung unseres nächsten Wirkstoffkandidaten weiter voranzutreiben. Ich möchte mich zudem bei unseren langjährigen Investoren für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken", sagte Paul Bravetti, CEO von Brenus Pharma

Über Brenus Pharma

Brenus Pharma entwickelt eine standardisierte Plattform, die neuartige Modalitäten in der Immunonkologie vorantreibt. Diese hochmoderne Präzisionstechnologie ahmt die Expression von Tumorproteinen nach und macht diese für das Immunsystem sichtbar. Dadurch wird eine multispezifische Immunantwort in vivo ermöglicht, die sich an die Tumorentwicklung bei schwer zu behandelnden soliden Tumoren anpasst, bei denen derzeitige Therapien versagen.

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