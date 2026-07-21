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Der Van Rossem Hard Fork ging am 18. Juli 2026 live und markiert das erste Cardano-Upgrade, das vollständig durch dezentrale On-Chain-Governance beschlossen wurde. ADA handelt aktuell bei rund 0,167 Dollar und sitzt damit weiterhin unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt. Whale-Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen ADA halten mittlerweile über 25,6 Milliarden ADA, den höchsten Stand seit Februar 2023. Gleichzeitig erzählen die Derivate eine andere Geschichte, denn das Long-to-Short-Verhältnis liegt bei 0,58 und signalisiert bärische Positionierung. Diese Spaltung zwischen Akkumulation und Short-Druck definiert die aktuelle Cardano Prognose für den Rest des Monats. Protocol Version 11 senkt die Ausführungskosten für Smart Contracts und bereitet den Weg für das geplante Leios-Upgrade. Trotzdem hat ADA kaum profitiert, obwohl jeder angekündigte Katalysator pünktlich eingetroffen ist. Die Frage bleibt, ob die Fundamentaldaten den Preis einholen oder ob der bessere Einstieg an anderer Stelle liegt. Dieser Artikel untersucht die Daten hinter der Cardano Prognose und einen Presale, der im selben Zeitraum über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Cardano Prognose nach dem ersten vollständig dezentral beschlossenen Hard Fork

Der Van Rossem Hard Fork wurde am 13. Juli mit 77,63 Prozent DRep-Zustimmung und 52,7 Prozent SPO-Unterstützung ratifiziert. Die Aktivierung folgte am 18. Juli um 21:44 UTC bei Slot 192.844.800. Damit ist dies der erste Hard Fork in der Geschichte von Cardano, der ohne zentrale Steuerung durch Gründungsorganisationen zustande kam. Protocol Version 11 fügt neue Plutus-Funktionen hinzu und senkt die Kosten für die Ausführung von Smart Contracts.

Das Upgrade legt außerdem das Fundament für die Dijkstra-Ära und den Übergang zu Ouroboros Leios. Zum Zeitpunkt der Ratifizierung liefen bereits 93 Prozent der aktiven Blockproduktion auf der kompatiblen Node-Version, und die Börsenbereitschaft nach Liquidität lag bei über 84 Prozent.

Whale-Wallets mit Beständen zwischen 100.000 und 100 Millionen ADA haben insgesamt 25,65 Milliarden Token angesammelt, ein Höchststand seit dreieinhalb Jahren, wie Invezz berichtet. Kleinanleger mit weniger als 100 ADA haben ihre Bestände in den vergangenen vier Monaten um 0,7 Prozent reduziert. Diese Divergenz zeigt, dass institutionelle Käufer ihre Position ausbauen, während kleinere Halter sich zurückziehen, und genau diese Spannung macht die Cardano Prognose so schwer einzuordnen. Das offene Interesse an Futures ist auf 421 bis 445 Millionen Dollar gestiegen.

Das Long-to-Short-Verhältnis von 0,58 signalisiert eine bärische Stimmung im Derivatemarkt, laut Blockonomi. ADA handelt bei rund 0,167 Dollar und liegt deutlich unter dem 50-Tage-EMA nahe 0,1885 und dem 200-Tage-EMA bei 0,2969. Unterstützung findet sich an der 0,14-Dollar-Zone, Widerstand liegt bei 0,17 Dollar. Die CME hat ADA-Futures aufgenommen und erweitert damit den institutionellen Zugang. Analysten sehen die Cardano Prognose für Juli zwischen 0,161 und 0,178 Dollar.

Die Kombination aus echten Upgrades und hartnäckiger Preisschwäche macht die Cardano Prognose zu einem der widersprüchlichsten Bilder im Kryptomarkt. Während ADA-Halter darauf warten, dass Fundamentaldaten sich im Kurs widerspiegeln, zieht ein anderer Einstieg in einem viel früheren Stadium Kapital an.

Pepeto zieht Kapital an, während die Cardano Prognose auf Bestätigung wartet

Der Abstand zwischen realen Netzwerk-Upgrades und stagnierendem Kurs zeigt ein bekanntes Muster bei großen Altcoins. Wer nach einem Einstieg sucht, bei dem die Bewertung noch nicht alle positiven Nachrichten eingepreist hat, richtet den Blick oft auf Projekte vor dem Listing. Große Unternehmen können weiter Bitcoin kaufen, und das funktioniert für ihren Zeithorizont. Doch wer nach Ergebnissen sucht, die ein finanzielles Bild tatsächlich verändern, muss in der Regel früher einsteigen, als der gelistete Markt es ermöglicht.

Deshalb beobachten Anleger, die die Cardano Prognose verfolgen, auch Pepeto, eine Meme-Coin-Börse, die von einem Pepe-Mitgründer aufgebaut wurde und vor dem Listing bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und diese Art von stetigem Kapitalzufluss in einer Phase tiefer Angst deutet darauf hin, dass echtes Kapital hinter dem Einstieg einen realen Wert erkennt. Verlässliche Informationen vor einer Kursbewegung zu erhalten ist einer der schwierigsten Teile des Handels, und PepetoSwap wurde genau für dieses Problem entwickelt.

Die Börse erhebt auf jeden einzelnen Tausch null Handelsgebühren, sodass jeder Trade frei von Plattformkosten bleibt. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten, sodass Kapital nie auf einem Netzwerk festsitzt, wenn sich die Bedingungen ändern. Statt spät zu reagieren oder hohe Gebühren auf anderen Plattformen zu zahlen, erhalten Anleger schnelleren Zugang zu den Einstiegen, die am meisten zählen.

Die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass der Smart Contract vollständig von SolidProof geprüft wurde, wobei die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales auditiert und verifiziert wurde. Dieses Maß an geprüftem Vertrauen können die meisten Presale-Projekte in diesem Markt nicht vorweisen.

Ein Projekt zu unterstützen, das finanziert, geprüft und bereits funktionsfähig ist, solange der Presale noch offen bleibt, stellt eine andere Art von Einstieg dar als alles auf den gelisteten Charts.

Fazit

Die Cardano Prognose zeigt ein Netzwerk, das technisch vorankommt, aber preislich noch keine Bestätigung liefert. In solchen Phasen entstehen die interessantesten Einstiege oft außerhalb der gelisteten Charts. Mit über 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital und einem abgeschlossenen SolidProof-Audit bietet Pepeto eine andere Ausgangslage als jede gelistete Erholung, weil PepetoSwap bereits funktioniert. Wer den richtigen Einstieg gesucht hat, findet ihn hier, und die Wallets, die jetzt handeln, sind diejenigen, die sich positionieren, bevor die breite Masse überhaupt hinschaut. In früheren Zyklen waren es genau solche Presale-Fenster, die den größten Unterschied gemacht haben. Dieses Fenster wird sich nicht wiederholen, und wer abwartet, könnte eine der wichtigsten Entscheidungen dieses Zyklus verpassen.

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FAQs

Was sagt die Cardano Prognose für Juli 2026?

Analysten sehen ADA zwischen 0,161 und 0,178 Dollar, wobei das positive Szenario vom Erfolg des Van Rossem Hard Forks und der fortgesetzten Wal-Akkumulation abhängt. Der Kurs liegt aktuell unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und ein Ausbruch über 0,17 Dollar wäre das erste bullische Signal.

Warum taucht Pepeto in Cardano-Prognose-Suchen auf?

Pepeto hat vor dem Listing über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und Presale-Einstiege haben in früheren Erholungsphasen oft größere Bewegungen gezeigt als bereits gelistete Coins. Die offizielle Pepeto-Website zeigt ein SolidProof-Audit und funktionierende Werkzeuge wie PepetoSwap und die Cross-Chain-Bridge, die bereits vor dem Listing aktiv sind.