Shimamura Yoshihiro Film Production Co., Ltd. (Hauptsitz: Osaka, Japan; repräsentativer Direktor: Yoshihiro Shimamura), ein auf Filmproduktion und -investition ausgerichtetes Unternehmen, gab heute bekannt, dass der repräsentative Direktor Yoshihiro Shimamura sich dafür entschieden hat, in einen internationalen Spielfilm zu investieren, nachdem er zum "Investors Circle 2026" eingeladen wurde eine Auszeichnung, die seinen Status als einer der angesehensten Produzenten und Investoren der Branche widerspiegelt.

Der Investors Circle ist ein Gipfeltreffen, das ausschließlich auf Einladung stattfindet und vom Marché du Film veranstaltet wird dem geschäftlichen Zweig der Filmfestspiele von Cannes und einem der weltweit größten Filmmärkte. Das vom 16. bis 17. Mai 2026 in Cannes (Frankreich) ausgetragene Treffen bringt eine ausgewählte Gruppe privater Investoren mit hochkarätigen Spielfilmen in der Frühphase der Finanzierung in Verbindung. Es bietet international renommierten Regisseuren und Produzenten die Möglichkeit, Investoren eine kuratierte Auswahl an Projekten in der Entwicklungsphase zu präsentieren.

Bei dem Gipfeltreffen nahm Shimamura an privaten Pitch-Sessions teil und entschied sich nach Einzelgesprächen mit den Projektteams für eine Investition.

Shimamura gilt international als einer der führenden Filmproduzenten und -investoren Japans. Drei der von ihm produzierten Filme wurden auf internationalen Filmfestivals ausgezeichnet, während sein jüngstes Werk in sechs Ländern auf Netflix Platz 1 oder 2 erreichte und in den USA auf Platz 1 debütierte. Seine Aufnahme in den Investors Circle markiert einen weiteren Schritt in seiner wachsenden internationalen Präsenz, während er sich weiterhin im Bereich der Produktion sowie durch Investitionen für die Filmkunst und die Entwicklung der Filmkultur engagiert.

Ausgewählte Film-Investments

Howl (voraussichtlicher Kinostart 2027) unter der Regie von E. Elias Merhige mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio und der verstorbenen Jane Goodall als ausführende Produzenten.

Sugar (2026) unter der Regie von Choi Sin-choon ein auf einer wahren Begebenheit basierendes Drama, das als Comeback-Film der Schauspielerin Choi Ji-woo nach drei Jahren für Aufsehen sorgt.

Gensan Punch (2021) unter der Regie von Brillante Mendoza Gewinner des Kim-Jiseok-Preises in der Kategorie "A Window on Asian Cinema" beim Internationalen Filmfestival von Busan 2021.

Orang Ikan (2024) unter der Regie von Mike Wiluan ein Horrorfilm, der auf dem Tokyo International Film Festival (TIFF), einem der größten internationalen Filmfestivals Asiens, seine Premiere feierte.

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Kontakt: Saito, Okuyama E-Mail: shimamura_PR@azw.co.jp