Ethereum Kurs unter 1.900 Dollar gefangen: Drei Verlustquartale und ein Wal-Signal, das Fragen aufwirft

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Der Ethereum Kurs hat gerade eine historische Premiere geschrieben, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Ethereum schlossen drei Quartale in Folge im Minus. ETH notiert bei rund 1.832 Dollar und liegt damit 63 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Gleichzeitig zogen Wale innerhalb von drei Tagen 89.396 ETH im Wert von 164 Millionen Dollar von Coinbase Prime in die Eigenverwahrung ab, was auf eine stille Akkumulation hindeutet. Die Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Juli erstmals seit acht Wochen wieder Nettozuflüsse von 84,42 Millionen Dollar. Citi senkte trotzdem das 12-Monats-Kursziel für ETH von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Das Glamsterdam-Upgrade, das die Architektur des Netzwerks grundlegend verändern soll, wurde auf das dritte Quartal 2026 verschoben. Der Ethereum Kurs steht damit an einer Kreuzung zwischen extremer technischer Schwäche und frischem institutionellem Aufbau im Hintergrund. Reicht die ETF-Wende und die Wal-Akkumulation für eine echte Trendwende? Dieser Artikel beleuchtet die Datenlage und zeigt, wo sich parallel ein Einstieg mit kürzerer Distanz zum Ergebnis bildet.

Ethereum Kurs zwischen Wal-Akkumulation und der verschobenen Glamsterdam-Wende

ETH fiel am 17. Juli auf 1.832 Dollar, nachdem US-Luftangriffe auf den Iran Risikoanlagen unter Druck setzten, wie wallstreet-online berichtete. Der Kurs eröffnete bei 1.863 Dollar und verlor innerhalb weniger Stunden fast zwei Prozent. Die drei roten Quartalskerzen sind eine Premiere in der Kurshistorie, denn Q4 2025 schloss mit minus 28 Prozent, Q1 2026 mit minus 29 Prozent und Q2 2026 mit minus 25 Prozent. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 22 in extremer Angst. ETH hat vom Januarniveau bei 3.400 Dollar mehr als 46 Prozent verloren.

Die institutionelle Seite zeigt ein anderes Bild. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am 17. Juli Nettozuflüsse von 36,73 Millionen Dollar und beendeten damit eine Phase, die den Ethereum Kurs monatelang belastet hatte, wie DailyCoin dokumentierte. In der Vorwoche hatten die ETFs bereits 84,42 Millionen Dollar frisches Kapital angezogen, das war die erste positive Woche seit acht Wochen ununterbrochener Abflüsse. BlackRocks ETHA führte die Zuflüsse an, und die Wende kam, nachdem die Fonds im Juni insgesamt 529 Millionen Dollar verloren hatten. Citi senkte trotz dieser Entwicklung das Kursziel auf 2.240 Dollar und argumentierte, dass die ETF-Nachfrage für eine nachhaltige Erholung noch nicht ausreiche.

Das Glamsterdam-Upgrade wurde auf das dritte Quartal verschoben und soll die Gasgrenze von 60 auf 200 Millionen anheben. Vitalik Buterin veröffentlichte den Lean-Ethereum-Masterplan mit Schwerpunkten auf Quantensicherheit und Skalierung. Technisch liegt der 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar als Schlüsselwiderstand, und ein Durchbruch bei 1.944 Dollar öffnet den Weg Richtung 2.217 Dollar. Der RSI steht bei 63 und zeigt Kaufkraft ohne Überhitzung. Selbst optimistische Szenarien sehen ETH bis Jahresende bei maximal 4.000 Dollar, was nur eine Verdopplung bedeutet und Monate dauern könnte, was Kapital in Einstiege mit kürzerer Zeitachse lenkt.

Pepeto liefert Risk Scorer und Handelsplatz, während der Ethereum Kurs auf das Upgrade wartet

Die Monate, die ETH für eine Erholung benötigt, sind dieselben Monate, in denen sich ein Presale-Einstieg mit funktionierenden Werkzeugen von einem Papierprojekt unterscheidet. Während ETH auf das Glamsterdam-Upgrade und makroökonomische Impulse wartet, baut sich bei Pepeto ein Fenster auf, das unabhängig von der ETH-Kursentwicklung läuft.

ETH könnte Monate brauchen, bis das Glamsterdam-Upgrade den Markt erreicht, doch Pepeto hat seine Werkzeuge bereits im Presale-Stadium live geschaltet. Das Projekt wurde von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut, der Wissen auf Börsenniveau in das Design eingebracht hat. Pepeto beinhaltet einen Risk Scorer, der Token-Verträge prüft und Probleme erkennt, bevor ein Käufer einsteigt. PepetoSwap funktioniert als integrierter Handelsplatz, auf dem Halter Token tauschen, ohne das Netzwerk zu verlassen, und gibt dem Token realen Nutzen ab dem Moment, in dem das erwartete Binance-Listing den Handel eröffnet.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bisher in den Pepeto-Presale geflossen, wobei jeder Token aktuell 0,000000188 Dollar kostet. Während ETH unter dem 50-Tage-EMA feststeckt, treten Wallets in Pepeto ein, weil die Renditerechnung nicht davon abhängt, ob ETH die 1.900-Dollar-Marke durchbricht. Das Gesamtangebot beträgt 420 Billionen Token, und SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code vor dem Presale-Start einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen, die bestätigt, dass der Vertrag den Standards erfahrener Anleger entspricht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Vertragsinformationen.

Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, das jeden Presale-Einstieg neu bewertet, und die Wallets, die jetzt beitreten, werden den Unterschied sehen, wenn der Handel eröffnet wird. Die Erholung von ETH könnte den Rest des Jahres dauern, doch das Presale-Fenster wartet nicht so lange. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Presale-Stufe und die Wallet-Anzahl für jeden, der die Zahlen prüfen möchte.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt mit der Wal-Akkumulation und den frischen ETF-Zuflüssen erste Anzeichen einer Bodenbildung, doch der Weg zurück zum Allzeithoch ist lang und von Unsicherheiten geprägt. Frühe Ethereum-Käufer verwandelten kleine Einstiege in bemerkenswerte Ergebnisse, und jeder von ihnen hätte gern mehr zum ersten Preis gekauft, den sie damals gesehen haben. Eine vergleichbare Konstellation bildet sich derzeit um Pepeto, wo der Presale noch offen ist und das Listing den Token noch nicht bewertet hat. In dieser Phase einzusteigen bedeutet, sich in dem Moment zu positionieren, den frühe ETH-Käufer hatten, bevor der Kurs sich bewegt hat. Wer dieses Fenster verpasst, wartet möglicherweise Monate darauf, dass der Ethereum Kurs sich erholt, während das Listing eine Dynamik freisetzt, die nur Presale-Teilnehmern offensteht.

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Häufig gestellte Fragen

Wie ist der Ethereum Kurs Ausblick für Juli 2026?

ETH muss den 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar durchbrechen, um den 200-Tage-EMA bei 2.217 Dollar als nächstes Ziel zu aktivieren. Die Unterstützung bei 1.801 Dollar ist der Schlüssel nach unten, und ein Verlust dieses Niveaus könnte den Ethereum Kurs zurück Richtung 1.527 Dollar drücken.

Was ist Pepeto und warum entsteht gerade Aufmerksamkeit im Presale?

Pepeto ist ein Presale-Token, der von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde und einen Risk Scorer sowie einen integrierten Handelsplatz namens PepetoSwap bietet. Bisher flossen mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale, der einen Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing ermöglicht. Die vollständigen Presale-Details und Vertragsinformationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com bereit.