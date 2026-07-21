Ethereum Kurs testet $1.860 nach Glamsterdam-Verzögerung - warum Analysten trotzdem $1.960 für Juli sehen

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Der Ethereum Kurs liegt bei $1.857 und testet damit eine Widerstandszone, die seit Mai jeden Anstieg gestoppt hat. Die Ethereum Foundation hat die Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026 verschoben, nachdem der ursprüngliche Juni-Termin nicht gehalten werden konnte. Das neue Gas-Limit-Ziel liegt bei 200 Millionen, ein enormer Sprung gegenüber den aktuellen 60 Millionen.

Der RSI steht bei 63,20 und zeigt steigende Kaufkraft, ohne den überkauften Bereich zu erreichen. Analysten sehen $1.960 als Juli-Ziel, falls der Ethereum Kurs über der 50-Tage-EMA bei $1.806 bleibt. Die 200-Tage-EMA bei $2.218 bleibt die große Hürde, die Käufer für einen echten Trendwechsel durchbrechen müssen. Geopolitische Spannungen und der Iran-Konflikt drückten den Ethereum Kurs am Freitag kurzzeitig unter $1.850, bevor Käufer die Unterstützung verteidigten. Dieser Artikel analysiert den Ethereum Kurs, die Glamsterdam-Entwicklung und ein Presale-Projekt mit funktionsfertigen Handelstools. Die Frage ist, ob ETH aus der aktuellen Seitwärtsbewegung ausbricht oder ob der bessere Einstieg woanders liegt.

Glamsterdam auf Q3 verschoben und der Ethereum Kurs pendelt zwischen $1.800 und $1.860

Der Ethereum Kurs notiert am 19. Juli 2026 bei $1.856,87, mit einer Tagesspanne von $1.834,86 bis $1.858,12 laut Bybit-Daten. Die 50-Tage-EMA bei $1.806,33 dient aktuell als Unterstützung und hat den jüngsten Rücksetzer aufgefangen. Die 100-Tage-EMA bei $1.944,79 bleibt der erste große Widerstand, den Käufer überwinden müssen.

Die Ethereum Foundation hat die Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026 verschoben, nachdem der ursprüngliche Zeitplan einen Start im Juni vorgesehen hatte. Das neue Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen würde die Kapazität gegenüber dem aktuellen Limit von 60 Millionen mehr als verdreifachen, ein Schritt, den die Foundation als entscheidenden Meilenstein bezeichnete.

EIP 7732 bringt die Proposer-Builder-Separation in die Konsensschicht, um die Abhängigkeit von externen Relay-Diensten zu verringern. EIP 7928 führt Block-Level Access Lists ein, die parallele Transaktionsverarbeitung ermöglichen. Foundation-Ingenieur Parithosh Jayanthi nannte Glamsterdam die wahrscheinlich größte Fork seit The Merge. Vergangene Hard Forks brauchten zwei bis vier Monate Testnet-Phase, was den realistischen Mainnet-Start zwischen September und Dezember 2026 platziert. Der RSI bei 63,20 zeigt steigende Kaufkraft unter der Überkauft-Schwelle von 70, laut CoinDCX-Analyse.

Der Ethereum Kurs legte am 14. Juli den stärksten Tagesgewinn seit Monaten hin, als der CPI-Bericht niedrigere Inflation auswies. Analysten peilen $1.960 für Juli an, wenn der Ethereum Kurs über $1.806 bleibt. Ein Monatsschluss über $2.050 würde den Weg zu deutlich höheren Zielen öffnen.

Die 200-Tage-EMA bei $2.217,64 bleibt die zentrale Hürde für jeden Aufwärtstrend im zweiten Halbjahr. Der Iran-Konflikt drückte den Ethereum Kurs am Freitag kurzzeitig unter $1.850, bevor Käufer am Unterstützungsniveau bei $1.835 eingriffen. Während der Ethereum Kurs in dieser Spanne pendelt und große Investoren auf den Glamsterdam-Schub warten, sucht schnelles Kapital nach Einstiegen, bei denen das Listing-Event die Bewertung erst noch festlegen muss.

Pepeto baut ein Meme-Coin-Protokoll mit Brücke und Handelstools, während ETH auf Glamsterdam wartet

Der Ethereum Kurs zeigt ein Netzwerk mitten in einem großen Umbau, und genau dieses Umfeld öffnet Raum für Projekte, die ihre eigene Infrastruktur parallel aufbauen. Pepeto gehört zu diesen Projekten und zieht Kapital an, während ETH auf den nächsten Katalysator wartet.

Von einem Pepe-Mitbegründer ins Leben gerufen, entwickelt Pepeto ein vollständiges Protokoll für den Meme-Coin-Handel, das PepetoSwap als gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Brücke umfasst, die Ethereum, BNB Chain und Solana kostenlos verbindet. Der Presale hat mehr als $10,38 Millionen eingesammelt, bevor eine einzige Börse den Token öffentlich gelistet hat.

Diese Summe wuchs in derselben Phase, in der der Ethereum Kurs deutlich unter seinem Allzeithoch lag. Die Cross-Chain-Brücke löst ein tägliches Problem für Meme-Coin-Trader, die Token auf einem Netzwerk halten, aber auf ein anderes wechseln müssen, um einen besseren Preis oder tiefere Liquidität zu finden. Genau diese Art von praktischem Tool ist der Grund, warum die Presale-Nachfrage weiter steigt.

Der Presale-Preis liegt bei $0,000000188 bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Die Sicherheit des Presales wird durch ein vollständiges SolidProof-Audit belegt, bei dem die unabhängige Prüfstelle den gesamten Smart-Contract-Code analysiert und verifiziert hat, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die vollständige Tool-Roadmap, damit Käufer sich vor dem Einstieg informieren können.

Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, das diese Presale-Position in einen frei gehandelten Token verwandelt. Pepeto-Halter setzen auf die Differenz zwischen Presale-Einstieg und dem Kurs, den eine Live-Börse hervorbringen könnte, eine Rechnung, die der Ethereum Kurs bei $1.857 in dieser Form nicht bieten kann. Jede Presale-Phase, die sich füllt, bewegt den Preis nach oben, und die offizielle Pepeto-Website ist der einzige Ort, um einzusteigen, bevor die nächste Phase beginnt.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt für den Rest von 2026 einen langsamen Anstieg in Richtung $1.960, doch die eigentliche Chance liegt bei einem Projekt in der Frühphase. Die letzte Presale-Phase war vorzeitig ausverkauft, weil Käufer sich beeilten, einen Platz zu sichern, und die aktuelle Phase füllt sich, während der Markt noch abwartet. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich auf der Seite, die von den Ergebnissen nach dem Listing profitieren kann. Der Einstieg bei Pepeto in dieser Phase ist der Weg, wie der Presale-Preis zu einer Position wird, die das Listing deutlich wertvoller machen kann als das, was gezahlt wurde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Kurs Prognose für Juli 2026?

Analysten sehen $1.960 als Ziel, wenn ETH über der 50-Tage-EMA bei $1.806 bleibt. Die Glamsterdam-Upgrade wurde auf Q3 verschoben, und die 200-Tage-EMA bei $2.218 bleibt die große Hürde für eine nachhaltige Erholung.

Wie unterscheidet sich Pepeto von ETH als Einstiegsmöglichkeit?

Pepeto befindet sich in der Presale-Phase mit einem erwarteten Binance-Listing vor sich und bietet eine Einstiegsrechnung in der Frühphase, die ETH bei $1.857 in dieser Form nicht bieten kann. Alle Details zum Projekt finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.