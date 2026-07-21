Vier Unternehmensmeldungen in nur zwei Wochen: Blue Moon Metals treibt mehrere Projekte voran und schärft sein Profil als Entwickler kritischer Rohstoffe in Norwegen und den USA..

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 21. Juli 2026; 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Markt für kritische Rohstoffe erlebt derzeit eine bemerkenswerte Verschiebung. Während westliche Staaten ihre Abhängigkeit von konzentrierten Lieferketten reduzieren wollen, gewinnen Bergbauprojekte in politisch vergleichsweise stabilen Jurisdiktionen an strategischer Bedeutung. Kupfer bleibt ein Schlüsselrohstoff der Elektrifizierung, doch auch Wolfram, Germanium und Gallium rücken stärker in den Fokus. In diesem positive Umfeld positioniert sich Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9).

Quelle: Blue Moon Metals

Noch wird das Unternehmen von vielen Investoren in die Schublade klassischer Explorationsgesellschaften eingeordnet. Ein genauerer Blick zeigt jedoch ein differenzierteres Bild. Das Projektportfolio umfasst inzwischen fünf Brownfield-Projekte in den USA und Norwegen, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Während zahlreiche Junior-Unternehmen ausschließlich auf ein einzelnes Explorationsprojekt setzen, verfügt Blue Moon Metals (WKN: A413T9) über mehrere potenzielle Werttreiber mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Das reduziert zwar nicht die Risiken eines Bergbauentwicklers, verteilt sie jedoch deutlich, nämlich auf auf mehrere Projekte und Rohstoffe.

Besonders bemerkenswert ist der dichte Nachrichtenfluss der vergangenen Wochen. Zwischen Ende Juni und Anfang Juli veröffentlichte das Unternehmen mehrere Meldungen, die zusammengenommen zeigen, dass Blue Moon (WKN: A413T9) den Übergang in eine intensivere Entwicklungs- und Umsetzungsphase anstrebt.

Nussir: Der Schritt vom Projekt in Richtung Minen-Bau

Die wohl wichtigste Entwicklung betrifft das norwegische Kupferprojekt Nussir. Die Meldung vom 24. Juni bündelte mehrere für die weitere Projektentwicklung bedeutende Fortschritte.

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) vergab wesentliche Bau-, Stahlbau-, mechanische und Rohrleitungsarbeiten für die geplante Aufbereitungsanlage an den norwegischen Industriedienstleister MOMEK Services. Die Auftragsvergabe konkretisiert die Bauvorbereitung und bringt das Projekt über die technische Vorplanung hinaus weiter in Richtung Ausführung.

Auch auf regulatorischer Seite wurden wichtige Schritte gemeldet. Nach Unternehmensangaben genehmigten die Behörden sowohl den Abfallmanagementplan als auch den aktualisierten Minenbetriebsplan und verlängerten die Einleitungsgenehmigung. Damit verfügt Nussir nach Unternehmensangaben über die wesentlichen Genehmigungen für Bau und Betrieb. Gleichwohl bleiben Umwelt-, Standort- und Akzeptanzfragen - insbesondere im Zusammenhang mit der genehmigten Einleitung von Bergbaurückständen und den Belangen der samischen Bevölkerung - projektbezogene Risiken.

Parallel schreitet die untertägige Entwicklung voran. Anfang Juni waren nach Unternehmensangaben bereits mehr als 2.000 Meter Grubenerschließung abgeschlossen. Zudem wurden der Förderbandstollen zwischen Rampe und Erzkörper sowie der Silostollen zur Beschickung der Aufbereitungsanlage fertiggestellt. Das Unternehmen strebt - vorbehaltlich Finanzierung, Bauausführung, Kostenentwicklung und weiterer Projektrisiken - den Beginn der kommerziellen Produktion im vierten Quartal 2027 an.

Für die Projektentwicklung ist vor allem die Kombination der Meilensteine entscheidend: Genehmigungen, untertägiger Ausbau und Anlagenvergabe greifen zunehmend ineinander. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt schrittweise von der Genehmigungsphase auf Finanzierung, Bauausführung, Kostenkontrolle und Terminmanagement - ohne dass die üblichen Risiken eines Minenbauprojekts entfallen.

Sulitjelma: Mehr Größe schafft mehr Optionen

Bereits zwei Tage später folgte die nächste Meldung. Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) und Alpha Future Funds haben eine verbindliche Vereinbarung zur Zusammenführung ihrer Bergbaubeteiligungen im norwegischen Sulitjelma-Distrikt geschlossen. Der Vollzug wird - vorbehaltlich der vereinbarten Bedingungen - gegen Ende November 2026 erwartet.

Solche Transaktionen erzeugen auf den ersten Blick selten große Aufmerksamkeit. Strategisch können sie jedoch erhebliche Bedeutung besitzen. Größere zusammenhängende Projektgebiete erleichtern nicht nur die Exploration, sondern eröffnen langfristig auch Synergien bei Infrastruktur, Minenplanung und Verarbeitung.

Für Blue Moon (WKN: A413T9) passt dieser Schritt zur übergeordneten Unternehmensstrategie. Statt Lagerstätten isoliert zu betrachten, soll ein regional zusammenhängendes Projektportfolio entstehen, das langfristig betriebliche Optionen und mögliche Synergien bei Infrastruktur, Planung und Verarbeitung eröffnen könnte.

Apex trifft den Nerv der Geopolitik

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Apex-Projekt in Utah. Eine Ende Juni veröffentlichte Analyse einer selektiv entnommenen, rund 100 Kilogramm schweren Großprobe ergab 0,180% Germanium, 0,0273% Gallium und 1,96% Kupfer.

Gerade Germanium und Gallium haben sich in den vergangenen Jahren von Nischenmetallen zu geopolitisch sensiblen Rohstoffen entwickelt. Beide werden in der Halbleiterindustrie, der Photonik, der Glasfasertechnik sowie in militärischen Anwendungen benötigt. Gleichzeitig dominiert China einen erheblichen Teil der weltweiten Verarbeitung und hat den Export bereits mehrfach eingeschränkt.

Vor diesem Hintergrund können technisch und wirtschaftlich tragfähige Projekte in westlichen Jurisdiktionen an strategischer Bedeutung gewinnen. Apex befindet sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium und verfügt derzeit weder über eine aktuelle Mineralressourcenschätzung noch über Mineralreserven. Sollten weitere Arbeiten eine wirtschaftlich gewinnbare Mineralisierung bestätigen, könnte das Projekt langfristig einen Beitrag zu nordamerikanischen Lieferketten für Germanium und Gallium leisten.

Springer: Wolfram als zweiter Wachstumspfeiler

Die Unternehmensmeldung vom 7. Juli richtet den Blick auf das Springer-Projekt in Nevada. Dort plant Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ein umfangreiches, zunächst zweiphasiges Arbeitsprogramm. Der Beginn der Bohrungen war für die erste Augusthälfte 2026 vorgesehen, der Abschluss wird nach Unternehmensplanung im ersten Quartal 2027 angestrebt.

Rund 67.000 Meter Diamantbohrungen sollen die Ressource erweitern und mineralisierte Bereiche in höhere Kategorien überführen. Ergänzend will das Unternehmen etwa 18.000 Meter historischer Bohrkerne nach heutigen Standards neu erfassen und auswerten. Nach Unternehmensangaben wurden bislang nur rund fünf Prozent dieser historischen Kerne beprobt. Für Teile der historischen Arbeiten ist die Qualitätssicherung nach heutigen Standards nur eingeschränkt dokumentiert.

Quelle: Blue Moon Metals

Auch hier steht ein strategischer Rohstoff im Mittelpunkt. Wolfram zählt zu den wichtigsten Metallen für Hartmetalle, Maschinenbau, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie. Gleichzeitig stammt der überwiegende Teil der weltweiten Produktion aus China. Entsprechend bemühen sich die USA seit Jahren um den Aufbau eigener Lieferketten.

Sollte Springer die technischen und wirtschaftlichen Erwartungen erfüllen, könnte das Projekt langfristig mehr als eine einzelne Wolframmine darstellen. Das Management beschreibt die Möglichkeit eines regionalen Verarbeitungszentrums für kritische Metalle. Diese Perspektive ist jedoch zukunftsgerichtet: Die mögliche Wiederaufnahme der Produktion basiert derzeit nicht auf einer aktuellen Machbarkeitsstudie mit ausgewiesenen Mineralreserven. Zeitplan, Kapitalbedarf und wirtschaftliche Tragfähigkeit sind daher noch nicht abschließend belegt.

Mehrere Projekte - mehrere Chancen

Das Unternehmensprofil von Blue Moon (WKN: A413T9) unterscheidet sich zunehmend von klassischen Ein-Projekt-Explorern. Das Portfolio umfasst mehrere Rohstoffe und Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Diese Aufstellung eröffnet verschiedene Entwicklungspfade.

Quelle: Blue Moon Metals

Nussir könnte den Übergang des Unternehmens in Richtung Produktion markieren. Apex adressiert einen geopolitisch sensiblen Markt für Germanium und Gallium, während Springer Entwicklungsmöglichkeiten im Wolframsektor eröffnet. Weitere Projekte schaffen zusätzliche Optionen. Die unterschiedlichen Entwicklungsstände verbreitern das Portfolio, verlangen jedoch jeweils eine eigenständige technische, wirtschaftliche und finanzielle Prüfung.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-top-results-at-apex-and-start-of-drilling-at-springer/

Fazit: Das Entwicklungsprofil gewinnt an Kontur

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) hat innerhalb weniger Wochen mehrere operative und strategische Fortschritte gemeldet. Zusammengenommen zeichnen sie ein klareres Bild: Das Unternehmen entwickelt sein Profil von einer reinen Explorationsgesellschaft in Richtung eines diversifizierten Projektentwicklers für kritische Rohstoffe weiter.

Mit dem höheren Entwicklungsgrad steigen zugleich die Anforderungen. Finanzierung, Baufortschritt, Kostenkontrolle und Terminpläne werden künftig stärker in den Mittelpunkt rücken als reine Explorationserfolge.

Gelingt es Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9), die geplanten Entwicklungsschritte umzusetzen und insbesondere Nussir planmäßig zu finanzieren, zu bauen und in Produktion zu überführen, könnte sich das Unternehmensprofil deutlich weiterentwickeln. Der Nachrichtenfluss der vergangenen Wochen zeigt jedenfalls, dass Blue Moon Metals mehrere Projekte parallel vorantreibt und seine strategische Ausrichtung auf Kupfer, Wolfram, Germanium und Gallium konsequent schärft.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Blue Moon Metals Inc. - Unternehmensmeldungen vom 24.06.2026 (Nussir: EPC-Arbeiten, Genehmigungen und Projektfortschritt), 26.06.2026 (Sulitjelma: verbindliche Zusammenführungsvereinbarung), 29.06.2026 (Apex: Großprobe und Projektupdate) und 07.07.2026 (Springer: Bohr- und Kernprogramm) sowie Projektseiten, technische Berichte und Corporate Presentation Juli 2026; EU Critical Raw Materials Act / Strategic Projects; USGS Mineral Commodity Summaries; öffentlich zugängliche Marktinformationen. Verwendete Bilder/Grafiken: Blue Moon Metals Inc. und Commodity-TV; Nutzung im Rahmen der jeweiligen Freigaben und Rechte der Rechteinhaber.

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Art und Urheberschaft des Inhalts: Dieser bezahlte Werbeartikel wurde von Marc Ollinger, freier Journalist, für die Swiss Resource Capital AG im Rahmen einer entgeltlichen IR-/Marketingbeziehung mit Blue Moon Metals Inc. erstellt und am 20.07.2026 überarbeitet. Erstveröffentlichung: 21.07.2026, 05:33 Uhr CEST. Commodity-TV ist ausschließlich Produzent des eingebetteten Videos. Der Beitrag ist eine Marketingmitteilung beziehungsweise ein werblicher Promotiontext; er ist keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Zu den wesentlichen zukunftsgerichteten Angaben zählen insbesondere der angestrebte Produktionsbeginn bei Nussir im vierten Quartal 2027, der vorgesehene Vollzug der Sulitjelma-Transaktion, das geplante Bohr- und Kernprogramm bei Springer, mögliche spätere Produktions- und Verarbeitungspläne sowie weitere Genehmigungs-, Finanzierungs- und Entwicklungsschritte bei Apex und den übrigen Projekten. Solche Aussagen sind an Begriffen wie "könnte", "soll", "erwartet", "plant", "angestrebt" oder "möglich" erkennbar.

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