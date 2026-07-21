Mit Umweltgenehmigung, endgültiger Machbarkeitsstudie und laufenden Vorarbeiten hat Fortuna Mining im Juni und Juli wichtige Meilensteine erreicht. Diamba Sud könnte ab 2028 zum zentralen Wachstumstreiber werden.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. · Ersteller/Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 21.07.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Silberproduzenten zu einem diversifizierten Edelmetallunternehmen entwickelt, dessen Schwerpunkt inzwischen klar auf Gold liegt.

Das kanadische Bergbauunternehmen betreibt mit Séguéla in der Elfenbeinküste, Lindero in Argentinien und Caylloma in Peru drei produzierende Minen und verfügt damit über eine geografisch breit aufgestellte operative Basis.

Quelle: Fortuna Mining

Ergänzt wird das Portfolio durch Explorations- und Entwicklungsprojekte. Das derzeit wichtigste Wachstumsprojekt ist Diamba Sud im Senegal, das nach Abschluss der Machbarkeitsstudie auf eine endgültige Investitions- und Bauentscheidung zusteuert.

Laut Unternehmenspräsentation strebt Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) bis zum zweiten Halbjahr 2028 ein Wachstum der Goldproduktion um rund 60 Prozent auf etwa 500.000 Unzen jährlich an. Diese Zielsetzung ist zukunftsgerichtet und hängt insbesondere von der Abbaugenehmigung für Diamba Sud, den endgültigen Investitionsentscheidungen, der Einhaltung von Bauzeit und Budget sowie dem planmäßigen Hochlauf der Anlagen ab.

Das operative Fundament blieb im ersten Halbjahr 2026 stabil: Im zweiten Quartal produzierte Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) nach Unternehmensangaben 72.217 Unzen Goldäquivalent und im ersten Halbjahr insgesamt 145.089 Unzen Goldäquivalent. Die Jahresprognose von 281.000 bis 305.000 Unzen Goldäquivalent wurde bestätigt. Die Goldäquivalentunzen umfassen Gold, Silber, Blei und Zink und beruhen auf von Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) festgelegten Umrechnungspreisen.

Umweltgenehmigung senkt ein wesentliches Projektrisiko

Einen wichtigen regulatorischen Meilenstein meldete Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) am 15. Juni 2026: Das senegalesische Umweltministerium erteilte das Dekret zur Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) für Diamba Sud. Damit wurde bestätigt, dass das Projekt die einschlägigen Umweltanforderungen erfüllt. Die Genehmigung ist eine zentrale Voraussetzung für die weitere Projektentwicklung, stellt jedoch noch nicht die endgültige Abbaugenehmigung dar.

Die Umweltfreigabe reduziert ein wesentliches Genehmigungsrisiko. Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) hatte den Antrag auf die Abbaugenehmigung bereits am 4. Februar 2026 eingereicht. Diese Genehmigung steht weiterhin aus. Eine Bau- oder Produktionsaufnahme ist deshalb noch nicht gesichert, auch wenn die regulatorische Visibilität des Projekts deutlich zugenommen hat.

Die endgültige Investitionsentscheidung soll erst nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen fallen. Parallel treibt Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) ein genehmigtes Frühmaßnahmenprogramm in Höhe von 73 Millionen US-Dollar voran. Dazu zählen Zufahrtsstraße, Camp-Erweiterung, Detailplanung und Ausschreibungen für zentrale Infrastruktur. Bei einer positiven Investitionsentscheidung könnte der vollständige Bau nach Unternehmensplanung im vierten Quartal 2026 beginnen. Die erste Goldproduktion wird bis spätestens zum Ende des zweiten Quartals 2028 angestrebt.

Machbarkeitsstudie unterstreicht das wirtschaftliche Potenzial

Nur zwei Wochen später veröffentlichte Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für Diamba Sud. Die Studie stützt die technische Umsetzbarkeit und liefert detaillierte wirtschaftliche Schätzungen auf Grundlage definierter Goldpreis-, Kosten-, Steuer- und Betriebsannahmen. Am 13. Juli 2026 reichte Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) den dazugehörigen technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit Stichtag 30. Juni 2026 bei SEDAR+ und EDGAR ein.

Quelle: Fortuna Mining

Im Basisszenario mit einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze errechnet die Studie einen Nettobarwert nach Steuern (NPV5) von 1,009 Milliarden US-Dollar, eine interne Verzinsung von 60 Prozent und eine Amortisationsdauer von rund einem Jahr. Bei 4.000 US-Dollar je Unze steigen der NPV5 auf rund 1,287 Milliarden US-Dollar und die interne Verzinsung auf 72 Prozent. Dabei handelt es sich um modellbasierte Projektschätzungen und nicht um garantierte Renditen.

Die Wirtschaftlichkeitskennzahlen werden auf einer 100-Prozent-Projektbasis ausgewiesen. Nach Erteilung der Abbaugenehmigung erhält der Staat Senegal eine kostenfrei mitgetragene Beteiligung von 10 Prozent und kann bis zu weitere 25 Prozent gegen Zahlung eines unabhängig ermittelten fairen Preises erwerben. Der Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) wirtschaftlich zurechenbare Projektwert kann daher von den ausgewiesenen Gesamtprojektwerten abweichen. Zudem können einzelne Steuer-, Abgaben- und Investitionsregelungen im Genehmigungsverfahren neu verhandelt werden.

Auch operativ weist die Studie aussichtsreiche Kennzahlen aus. Vorgesehen ist eine Minenlaufzeit von 9,4 Jahren. In den ersten vier Betriebsjahren sollen durchschnittlich 158.000 Unzen Gold jährlich produziert werden. Über die gesamte Laufzeit werden durchschnittlich 116.000 Unzen jährlich erwartet. Die All-in Sustaining Costs (AISC) werden mit 1.056 US-Dollar je Unze in den ersten vier Jahren und 1.332 US-Dollar je Unze über die gesamte Laufzeit angegeben. AISC ist eine nicht nach IFRS standardisierte Kennzahl und kann zwischen Emittenten unterschiedlich berechnet werden.

Für die Errichtung der Mine kalkuliert Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) mit anfänglichen Investitionen von 397,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verweist zur Finanzierung auf seine laufende Cashflow-Generierung und eine zum 31. März 2026 ausgewiesene Liquidität von mehr als 800 Millionen US-Dollar. Welche konkrete Finanzierungsstruktur für den vollständigen Bau gewählt wird, ist öffentlich bislang nicht abschließend dargestellt.

Strategisch besitzt Diamba Sud erhebliche Bedeutung. Gemeinsam mit der geplanten Erweiterung der Séguéla-Mine soll das Projekt nach Unternehmensplanung dazu beitragen, die Goldproduktion bis zum zweiten Halbjahr 2028 um rund 60 Prozent auf etwa 500.000 Unzen jährlich zu erhöhen. Diamba Sud soll dabei ab dem zweiten Quartal 2028 einen wesentlichen Produktionsbeitrag leisten. Voraussetzung sind die Abbaugenehmigung, eine positive Investitionsentscheidung sowie eine planmäßige Umsetzung und Inbetriebnahme.

Der am 13. Juli eingereichte technische Bericht verbessert die Datengrundlage für die Projektbewertung, beseitigt die verbleibenden Risiken jedoch nicht. Zu den wesentlichen Unsicherheiten zählen Goldpreis- und Wechselkursschwankungen, Inflation und Kostenüberschreitungen, Genehmigungs- und Länderfragen, mögliche Änderungen bei staatlichen Beteiligungen, Abgaben oder Steuern sowie Bau-, Anlauf- und Betriebsrisiken.

Von Fortuna Mining bezahlte Anzeige. Wir veröffentlichen den folgenden, von Commodity-TV produzierten Videobeitrag im Auftrag von Fortuna Mining.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-the-strong-economics-of-the-diamba-sud-pre-feasibility-study-and-whats-next/

Fazit: Diamba Sud könnte Fortunas nächste Wachstumsstufe prägen

Die Meldungen aus Juni und Juli markieren einen wichtigen Fortschritt für Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY). Die Umweltgenehmigung, die endgültige Machbarkeitsstudie, der eingereichte NI-43-101-Bericht und die laufenden Frühmaßnahmen erhöhen die Planbarkeit von Diamba Sud deutlich. Unter der Goldpreisannahme von 3.500 US-Dollar je Unze weist die Studie hohe modellierte Renditekennzahlen und ein vergleichsweise niedriges Kostenprofil aus. Gleichzeitig müssen Anleger die 100-Prozent-Projektbasis, die Beteiligungsrechte des Senegal, die noch ausstehende Abbaugenehmigung sowie Bau-, Finanzierungs- und Kostenrisiken berücksichtigen. Gelingt die Genehmigung und Umsetzung im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen, könnte Diamba Sud ab 2028 zu einem zentralen Wachstumstreiber werden und Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) in eine höhere Produktionsgrößenordnung führen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Fortuna Mining Corp., "Fortuna obtains key environmental approval for Diamba Sud Gold Project in Senegal", 15.06.2026; "Fortuna delivers robust Feasibility Study for the Diamba Sud Gold Project in Senegal", 29.06.2026; "Fortuna reports second quarter 2026 production of 72,217 gold equivalent ounces and advances key growth initiatives", 09.07.2026; Unternehmenspräsentation, 10.07.2026; "Fortuna Files Feasibility Study Technical Report for the Diamba Sud Gold Project, Senegal", 13.07.2026; Commodity-TV; SRC-Research und redaktionelle Einordnung. Redaktionsschluss: 15.07.2026. Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

Dieser Werbeartikel wurde am 15.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Chancen und Risiken: Chancen ergeben sich insbesondere aus einer erfolgreichen Genehmigung, Finanzierung, Errichtung und Inbetriebnahme von Diamba Sud sowie aus einem günstigen Goldpreisumfeld. Wesentliche Risiken sind Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Kostensteigerungen, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Länder-, ESG-, Bau-, Anlauf- und Betriebsrisiken sowie die Beteiligungs- und Erwerbsrechte des Staates Senegal.

Offenlegungs- und Methodikhinweise

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Grundlagen und Stichtag: Verwendet wurden die oben genannten Unternehmensmeldungen, der technische Bericht, die Unternehmenspräsentation sowie ergänzende öffentlich zugängliche Informationen. Tatsachen und Unternehmensangaben wurden redaktionell eingeordnet; es wurden keine proprietären Kursmodelle oder Preisziele erstellt. Redaktionsschluss ist der 15.07.2026. Ein regelmäßiges Update ist nicht vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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Methodik und Annahmen: Die qualitative Einordnung berücksichtigt Projektstatus, Genehmigungen, technische Studien, Produktions- und Kostenannahmen, Finanzierungssituation und Marktumfeld. Wirtschaftlichkeitskennzahlen zu Diamba Sud beruhen auf der Machbarkeitsstudie und insbesondere auf einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze, einem Diskontsatz von 5 Prozent sowie einer 100-Prozent-Projektbasis.

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Bedeutung und Zeithorizont: Es erfolgt keine formale Einstufung und kein vorgegebener Anlagehorizont. Aussagen zu erwarteten Projekt- oder Produktionsentwicklungen beziehen sich auf die vom Unternehmen kommunizierten Zeiträume und sind zukunftsgerichtet.

Risiko und Sensitivität: Änderungen des Goldpreises, der Wechselkurse, der Kosten, der Erzgehalte, der Gewinnungsraten, der Steuern und Abgaben oder des Projektzeitplans können die Wirtschaftlichkeit wesentlich verändern. Die Machbarkeitsstudie zeigt beispielsweise eine deutliche Abhängigkeit des NPV und der IRR vom Goldpreis. Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen können die dargestellte Einschätzung erheblich beeinträchtigen.

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