Seit zehn Nächten dauern die US-Angriffe im Iran an. Gleichzeitig laufen hinter den Kulissen neue Bemühungen um eine Waffenruhe. Katar, Ägypten, Pakistan und weitere regionale Vermittler haben den Kriegsparteien nach Informationen des US-Portals "Axios" einen Vorschlag für eine zehntägige Feuerpause unterbreitet.Die Vermittler befürchten, dass Washington und Teheran in einen anhaltenden Konflikt geraten könnten, der zwar unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges bleibt, die Region wirtschaftlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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