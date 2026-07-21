Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung: Halbjahresergebnisse 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Kilchberg, 21. Juli 2026 - Die Lindt & Sprüngli Gruppe erzielte im ersten Halbjahr solide Ergebnisse. Das organische Umsatzwachstum von 4,3% führte zu einem Umsatz von CHF 2,33 Mrd. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf CHF 260,2 Mio., die EBIT-Marge lag bei 11,2%. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten und die weiterhin hohe Volatilität des Marktes dämpften die Konsumentenstimmung und den Tourismus, insbesondere in Europa, und wirkten sich auf die Ergebnisse der Gruppe aus. Die Regionen Nordamerika und Rest der Welt verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. Mit gezielten Massnahmen zur Stabilisierung der Volumen im zweiten Halbjahr 2026 bestätigt die Gruppe ihren Ausblick für das Gesamtjahr und bleibt zuversichtlich hinsichtlich ihrer mittel- bis langfristigen Wachstumsziele.
"In einem volatilen Marktumfeld haben wir Ergebnisse erzielt, die den Erwartungen entsprechen. Die von uns gestarteten Massnahmen zielen darauf ab, in der zweiten Jahreshälfte 2026 Volumen zu stabilisieren und den Grundstein für ein beschleunigtes Volumenwachstum im Jahr 2027 zu legen."
Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf CHF 260,2 Mio., die EBIT-Marge lag bei 11,2% (1. Halbjahr 2025: CHF 259,2 Mio., 11,0%). Anhaltend straffe Kostenkontrolle, Effizienzsteigerungen und Prozessoptimierungen trugen zur Verbesserung der Profitabilität bei. Der Reingewinn betrug CHF 191,7 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 188,9 Mio.). Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf CHF 61,1 Mio. mit einer Marge von 2,6% (1. Halbjahr 2025: CHF -79,7 Mio., -3,4%). Die Eigenkapitalquote lag bei 53,7% (31. Dezember 2025: 54,5%).
Kennzahlen der Gruppe
Gezielte Massnahmen zur Unterstützung der Volumenentwicklung
Regionale Entwicklung von unterschiedlichen Marktdynamiken geprägt
Nordamerika erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Ergebnis mit einem organischen Wachstum von 12,7%. Die Region profitiert weiterhin vom Trend zur Premiumschokolade, wobei Lindt und Ghirardelli massgeblich zum Wachstum im Premiumsegment beitrugen. Auch die Kernprodukte der Gruppe wie Lindor, dunkle Schokolade, Saisonprodukte und Ghirardelli Backwaren entwickelten sich in der Region sehr positiv. Hinzu kamen die Erfolge der kürzlich eingeführten Dubai Style-Produkte sowie das solide Wachstum von Russell Stover.
In der Region Rest der Welt wurde ein starkes organisches Wachstum von 10,2% erzielt. Besonders stark war das Wachstum in Märkten wie Australien, China, Japan und mit Distributoren, was die anhaltende Markenstärke und die Wachstumschancen in der Region widerspiegelt. Global Travel Retail verzeichnete aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und dadurch gesunkenen Passagierzahlen an Flughäfen einen Umsatzrückgang.
Global Retail baut eigenes Ladennetzwerk weiter aus
Lindt steigert den Markenwert weiter
Dieses Ergebnis untermauert die Stärke der Marke Lindt und zeigt, wie die Gruppe konsequent mit Premiumqualität, starken Innovationen wie Lindor Golden Caramel oder Lindt Tokyo Style Chocolate und Investitionen in die Marke das weltweite Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten gewinnt. In einem Markt, der immer stärker von der Nachfrage nach hochwertigen und besonderen Erlebnissen geprägt ist, profitiert Lindt weiterhin von ihrer Premiumpositionierung, der Handwerkskunst und der laufenden Innovation bei Geschmacksrichtungen und Formaten.
Branchenweite Zusammenarbeit als Beitrag zu existenzsichernden Einkommen
Ausblick
Lindt & Sprüngli geht davon aus, dass sich der Trend zu Premium-Schokolade fortsetzt, was die langfristige Strategie der Gruppe als Marktführerin im Premium-Schokoladensegment unterstützt. Die Gruppe bestätigt ihre strategischen mittel- bis langfristigen Ziele und strebt weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 6-8% sowie eine jährliche Verbesserung der operativen Gewinnmarge um 20-40 Basispunkte an.
Link zum Halbjahresbericht 2026:
Nächste Veröffentlichung: Umsatz 2026 am Dienstag, 19. Januar 2027, 7:00 Uhr CET
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Über Lindt & Sprüngli
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