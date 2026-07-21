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WKN: A2QBX7 | ISIN: US98422D1054 | Ticker-Symbol: 8XPA
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XPENG INC ADR Chart 1 Jahr
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XPENG INC ADR 5-Tage-Chart
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MUENCHENER RUECK
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG511,800,00 %
XPENG INC ADR11,640+0,87 %
ZALANDO SE28,5200,00 %
ZALANDO SE ADR13,9000,00 %
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