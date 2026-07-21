DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

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AKTIENRALLY - Barclays-Chef C. S. Venkatakrishnan betrachtet die heiß gelaufene Rally bei US-Technologieaktien mit Skepsis. Im Gespräch mit dem Handelsblatt sagte er: "Beim Blick auf die US-Aktienmärkte könnte man meinen, wir befänden uns in einem wirtschaftlich sehr guten Umfeld." Bondinvestoren kämen jedoch zu einem anderen Schluss. "Die Anleihemärkte in Verbindung mit dem Krieg im Nahen Osten signalisieren Sorgen vor Inflation und einem Rückgang des Wirtschaftswachstums." Positiv schätzt der Barclays-Chef die Aussichten für Deutschland ein. "Ich bin überzeugt, dass die Regierung die tief liegenden Probleme des Landes in Angriff nimmt." Deutschland schaffe jetzt die Voraussetzungen, die das Land die kommenden drei Dekaden trügen. Daher seien die Wachstumserwartungen für Deutschland intakt. (Handelsblatt)

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July 21, 2026 00:38 ET (04:38 GMT)

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