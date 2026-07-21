DJ MÄRKTE ASIEN/Breite Erholungsbewegung dank leicht sinkender Ölpreise

DOW JONES--Am Dienstag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Zur Stimmungsaufhellung tragen die leicht sinkenden Ölpreise bei, wie Händler sagen. Die Marktteilnehmer verweisen auf wieder erwachte Hoffnungen auf einen neuen Waffenstillstand im Iran-Krieg, um den sich Vermittler am Montag bemüht hätten. So habe Katar eine zehntägige Pause der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran angeregt und die Aufhebung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus. Allerdings hätten die Vermittler auch gesagt, dass nicht klar sei, ob die beiden Kriegsparteien sich darauf einlassen würden, nachdem ein Mitte Juni vereinbarter Waffenstillstand Anfang dieses Monats gebrochen wurde.

Angeführt werden die Börsen der Region vom Aktienmarkt in Seoul, wo der Kospi um 4,2 Prozent steigt - dies allerdings nach ähnlich hohen Verlusten am Vortag. Gestützt wird der Index von den Chip-Schwergewichten Samsung Electronics (+7,6%) und SK Hynix (+6,5%).

In Tokio geht es nach der Feiertagspause vom Wochenbeginn mit dem Nikkei-225-Index um 2,8 Prozent nach oben. Der breiter gefasste Topix gewinnt 2,1 Prozent. Gesucht sind vor allem Aktien des jüngst abverkauften Chipsektors. Kioxia, Softbank Group und Advantest verbessern sich um bis zu rund 16 Prozent. Ölaktien profitieren aufgrund des Feiertags mit Verzögerung vom Ölpreisanstieg der vergangenen Tage. Inpex und Japan Petroleum Exploration verbuchen Kursgewinne von 4,5 und 2,7 Prozent. Auch Aktien von Handelshäusern, die im Rohstoffhandel engagiert sind, legen zu. Unter anderem gewinnen Mitsubishi Corp 4 Prozent und Marubeni 3,3 Prozent.

An der Börse in Shanghai gewinnt der Composite-Index 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigt sich wenig verändert, hatte allerdings am Montag deutlich zugelegt. Gesucht sind auch hier Aktien des Chipsektors. Hua Hong Grace Semiconductor und Semiconductor Manufacturing International verteuern sich in Hongkong um gut 17 und 8,8 Prozent

Der australische Aktienmarkt wird von den negativen Vorgaben der US-Börsen gebremst, wie Händler sagen. Der S&P/ASX-200 tendiert kaum verändert. Unter den Einzelwerten profitieren South32 (+5,6%) erneut von den am Vortag veröffentlichten Produktionszahlen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.791,00 0,0 +0,9 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.128,39 +2,1 +17,6 08:00 Kospi (Seoul) 6.791,40 +4,2 +61,1 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.150,75 +0,0 -1,9 10:00 Shanghai-Composite 3.819,66 +0,6 -3,8 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.535,77 +0,7 +19,1 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.299,15 +1,1 -27,2 10:00 KLCI (Malaysia) 1.715,32 -0,4 +2,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1415 +0,0 1,1414 1,1442 -2,8 EUR/JPY 185,51 +0,0 185,46 185,81 +0,8 EUR/GBP 0,8493 -0,1 0,8497 0,8493 -2,6 USD/JPY 162,47 -0,0 162,49 162,39 +3,7 USD/KRW 1.474,50 -0,1 1.475,55 1.480,30 +2,4 USD/CNY 6,7660 -0,0 6,7668 6,7706 -3,3 USD/CNH 6,7659 -0,0 6,7684 6,7720 -3,0 USD/HKD 7,8408 0,0 7,8407 7,8401 +0,8 AUD/USD 0,7006 +0,2 0,6994 0,6997 +5,0 NZD/USD 0,5861 +0,4 0,5837 0,5856 +1,8 BTC/USD 65.516,92 +0,3 65.333,63 64.091,96 -25,3 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 82,50 -0,9 -0,73 83,23 Brent/ICE 88,61 -0,7 -0,61 89,22 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.046,62 +1,0 40,91 4.005,71 Silber 57,83 +2,5 1,41 56,42 Platin 1.609,89 +1,0 15,89 1.594,00 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 21, 2026 00:53 ET (04:53 GMT)

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