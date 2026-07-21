Die Aktie der DHL Group präsentiert sich bereits seit mehreren Monaten in einer sehr starken Verfassung. So verteuerten sich die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen seit September um rund 50 Prozent. Nachdem in der vergangenen Handelswoche ein neues Jahreshoch markiert wurde, befindet sich der DAX-Titel nun in einer gesunden Korrekturphase.Die Kursentwicklung dürfte auch Blackrock gefallen. Der US-Vermögensverwalter hat in der vergangenen Woche seine Beteiligung am Logistikkonzern erneut etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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