© Foto: Dall-EDer Engpass in der Straße von Hormus könnte die Ölpreise explodieren lassen und Brent laut Goldman Sachs schlimmstenfalls auf über 120 US-Dollar je Barrel treiben.Anhaltende Störungen in der Straße von Hormus könnten den Preis für Brent-Rohöl bis zum vierten Quartal auf mehr als 120 US-Dollar je Barrel treiben. Davor warnt Goldman Sachs in einer Analyse. Die Investmentbank betont allerdings, dass es sich dabei um ein Risikoszenario und nicht um ihre zentrale Prognose handelt. "Die Eskalation im Nahen Osten und der Rückgang der Ölströme aus dem Persischen Golf auf weniger als 45 Prozent des Vorkriegsniveaus haben die Ölpreise wieder nach oben getrieben", erklärte Analyst Daan Struyven. …
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