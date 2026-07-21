Die erteilten Bergbaugenehmigungen für das Graphitprojekt Maniry sichern dem Unternehmen eine langfristige Bergbaukonzession und ebnen den Weg für die Projektfinanzierung, die finale Investitionsentscheidung (FID) und die Erschließung.

Wichtigste Fakten

- Bedeutender regulatorischer Meilenstein wurde erreicht: Das Bergbauministerium von Madagaskar hat Evion die Bergbaugenehmigungen für das Graphitprojekt Maniry offiziell erteilt. Damit wurden die verbleibenden Explorationsgenehmigungen des Unternehmens umgewandelt und die Konzessionsrechte an allen in der finalen Machbarkeitsstudie (DFS) ausgewiesenen wichtigen Zonen des Projekts Maniry gesichert.

- Erstes Projekt für kritische Minerale in Madagaskar, für das Bergbaugenehmigungen nach dem neuen Bergbaugesetz erteilt wurden. Damit wird Evion zu einem vorrangigen Erschließungsprojekt des Landes, das breite Unterstützung von der Regierung und der Europäischen Kommission genießt.

- Weg für die Erschließung geebnet: Die Erteilung der Bergbaugenehmigungen ermöglicht Evion den Ausbau des Projekts Maniry von der Exploration über die Erschließung bis hin zum Förderbetrieb.

- Wendepunkt für die Wertschöpfung: Die Rechtssicherheit versetzt Evion in die Lage, die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern sowie Finanzierungs- und Abnahmepartnern, Banken und Finanzgebern zu intensivieren und das Projekt in Richtung der finalen Investitionsentscheidung (FID) und des Baubeginns voranzutreiben.

- Unterstützung von EU und internationalen Partnern: Maniry ist der einzige von der EU-Kommission anerkannte Graphitlieferant in Afrika. Das Projekt wird aus EU-Mitteln gefördert und es finden aktive Projektfinanzierungsgespräche mit der Europäischen Investitionsbank und der KfW-Entwicklungsbank statt.

- Solide Wirtschaftskennzahlen und Betriebsplattform: Die Machbarkeitsstudie (DFS) bescheinigt einen NPV von 263 Mio. US$ vor Steuern über eine Lebensdauer der Mine von 21 Jahren mit Potenzial für eine erhebliche Erweiterung. Ergänzt wird das Projekt durch Evions bereits gewinnbringendes Joint-Venture-Projekt Panthera in Indien zur Förderung von Blähgraphit.#_edn1

- Vertikale Integration mit bereits vorhandenen nachgelagerten Geschäftsstrukturen: Evion deckt die gesamte Wertschöpfungskette kritischer Minerale ab - von den durch die EU anerkannten Ressourcen bei Maniry in Madagaskar über die kommerzielle Weiterverarbeitung im Joint-Venture-Projekt Panthera in Indien, wo bereits Blähgraphit hergestellt und vertrieben wird, bis hin zu hochentwickelten Werkstoffen für KI-Infrastruktur, Verteidigung und Energiesicherheit sowie der Exploration von Flussspat im US-Bundesstaat Nevada.#_edn2 Die Erteilung der Bergbaugenehmigungen sichert auch die vorgelagerten Strukturen dieser integrierten Wertschöpfungskette.

Managing Director David Round erläutert:

"Die Erteilung der Bergbaugenehmigungen ist sowohl für das Projekt Maniry als auch für uns von Evion ein wegweisender Meilenstein. Es ist der krönende Abschluss eines umfangreichen und strengen staatlichen Prüfverfahrens und verschafft uns in entscheidendem Maße die notwendige rechtliche Sicherheit, um die Erschließung des Projekts entschlossen voranzutreiben.

Unser Fokus verlagert sich nun auf die Umsetzung: Wir treiben die Abnahme über die EU-Plattform für Energie und Rohstoffe sowie mit anderen interessierten Parteien voran, führen Finanzierungsgespräche mit der Europäischen Investitionsbank, der KfW sowie anderen Finanziers und treffen Vorbereitungen auf die finale Investitionsentscheidung und den Baubeginn bei Maniry. Wir agieren aus einer stabilen Ausgangslage heraus mit dem einzigen Graphitprojekt außerhalb Europas, das von der Europäischen Union als strategisches Projekt anerkannt und aus EU-Mitteln gefördert wird. Zudem verfügen wir dank unseres Joint Ventures Panthera in Indien über eine bereits gewinnbringende nachgelagerte Plattform.

Wir danken der Regierung Madagaskars und unseren europäischen Partnern für ihre großzügige Unterstützung. In ihrem Engagement kommt unser gemeinsames Bestreben zum Ausdruck, sichere Lieferketten für Graphit außerhalb Chinas zu errichten, die der Bevölkerung Madagaskars nachhaltige Vorteile bringen."

21. Juli 2026 / IRW-Press / Evion Group NL ("Evion" oder das "Unternehmen") (ASX: EVG), ein vertikal integriertes Unternehmen mit dem Fokus auf der Erschließung kritischer Minerale, freut sich bekannt zu geben, dass die Bergbaugenehmigungen für das Graphitprojekt Maniry im Süden von Madagaskar erteilt wurden.

Mit der Erteilung der entsprechenden Genehmigungen kann das Unternehmen nun auch die verbleibenden Explorationsgenehmigungen umwandeln und sich die Konzessionsrechte an allen in der finalen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) ausgewiesenen Bereichen des Projekts Maniry sichern.[3]

Die Erteilung der Bergbaugenehmigungen wurde vor Kurzem in Madagaskar mit der Begutachtung und Unterzeichnung der formellen CSR-Bergbauverträge (CSR = soziale Verantwortung von Unternehmen) finalisiert. Diese wurden nun registriert und es soll noch diese Woche von der Regierung ein offizieller Bescheid erlassen werden.

Abbildung 1 - David Round, Managing Director von Evion, mit Carl Andriamparany, dem Bergbauminister von Madagaskar, und dem Team von Evion nach der Unterzeichnung der offiziellen CSR-Bergbauverträge für das Graphitprojekt Maniry.

Die im Jahr 2022 abgeschlossene finale Machbarkeitsstudie für das Projekt Maniry skizziert einen technisch soliden Betrieb für die Förderung von hochgradigem Flockengraphit mit positiven Betriebskennzahlen:

Graphitprojekt Maniry - Zusammenfassung der DFS Kennzahlen Erste Betriebsdauer der Mine 21 Jahre (18-jährige Erzreserve) Produktionsphase 1 ca. 39,000 Tonnen Graphitkonzentrat pro Jahr (t/a) Produktionsphase 2 (ab dem 4. Jahr) ca. 56.000 t/a, Ausbau auf bis zu 60.000 t/a Investitionskosten Phase 1 79,2 Mio. US$ Investitionskosten Ausbauphase 2 24,6 Mio. US$ Projektwert (vor Steuern, NPV8) 263 Mio. US$ Nettowert (nach Steuern) 204,8 Mio. US$ Interner Zinsfuß (nach Steuern) 32,65 % Amortisation 3,8 Jahre Betriebskosten über die Lebensdauer der Mine (LOM) 640 US$/Tonne Konzentrat LOM-Gruppenpreis (FOB) 1.448 US$/Tonne

Abbildung 2 - DFS für das Graphitprojekt Maniry - wichtigste finanzielle Ergebnisse und Annahmen[4]

Abbildung 3 - Standort des Projekts Maniry im Süden von Madagaskar.

Das Unternehmen freut sich bekannt geben zu können, dass die Bergbaugenehmigungen nun erteilt und beim Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) gemäß den geltenden Bergbauvorschriften (Malagasy Mining Code) registriert wurden.

Diese Genehmigungen zeugen von der Robustheit des Projekts Maniry, der Qualität der DFS, der konsequenten Kommunikation mit den Interessengruppen sowie der anhaltenden Unterstützung durch die Regierung von Madagaskar.

Abbildung 4 - David Round, Managing Director von Evion, mit Carl Andriamparany, dem Bergbauminister von Madagaskar, nach der Unterzeichnung der offiziellen CSR-Bergbauverträge für das Graphitprojekt Maniry.

Link zur vollständigen Originalpressemitteilung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03112690-6A1334646&v=undefined

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Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel für Mairy zugrunde liegen, sowie die aus dem Produktionsziel für Maniry abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der ASX-Mitteilung vom 14. September 2018 weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

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#_ednref1 ASX-Mitteilung vom 12. Juni 2026

#_ednref2 ASX-Mitteilungen vom 12. Mai, 2. Mai und 29. Juni 2026

#_ednref3 ASX-Mitteilung vom 3. November 2022

#_ednref4 ASX-Mitteilung vom 3. November 2022

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85187Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85187&tr=1



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