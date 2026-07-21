EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rlbv.at/geschaeftszahlen
21.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
|Rheinstraße 11
|6900 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.rlbv.at
|LEI Code:
|529900FEID5L4H2T2L70
|Ende der Mitteilung
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2368950 21.07.2026 CET/CEST
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