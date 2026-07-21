WIESBADEN (ots) -In der Sommerhitze suchen viele Abkühlung im Schwimmbad. Im Vorjahresvergleich ist der Besuch jedoch teurer geworden: Im Juni 2026 kostete der Besuch eines Schwimmbads 3,6 % mehr als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,3 %.Ausgewählte Waren für einen Badetag günstiger als ein Jahr zuvorNeben dem Ticket für ein Freibad oder ein Hallenbad braucht es für einen Badetag auch eine gewisse Ausrüstung - für ausgewählte Waren wurden günstigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat beobachtet: So kosteten beispielsweise Sonnenschirme zuletzt 0,7 % weniger als im Juni 2025. Sport- oder Badebekleidung für Damen war im Juni 2026 um 1,1 % günstiger als ein Jahr zuvor, Sport- oder Badebekleidung für Herren kostete 1,7 % weniger.10 Minuten zum nächsten Natur- oder FreibadDer Weg zum Freibadvergnügen ist in Deutschland unterschiedlich weit. Das nächste Natur- oder Freibad ist mit dem Auto im Durchschnitt in zehn Minuten zu erreichen, wie der Deutschlandatlas für das Jahr 2024 zeigt. In einzelnen ländlichen Regionen hingegen muss man mehr als 20 Minuten mit dem Auto einplanen, darunter fallen wenig besiedelte Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, im nördlichen Sachsen-Anhalt und Teile von Rheinland-Pfalz. Insgesamt gibt es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Deutschland gut 2 800 Freibadangebote und knapp 600 Naturbäder.Methodische Hinweise:Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0002 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die PositionenCC13-0941210100 Besuch eines SchwimmbadsCC13-0520902200 SonnenschirmCC13-0312150000 Herrensportbekleidung oder HerrenbadebekleidungCC13-0312260000 Damensportbekleidung oder DamenbadebekleidungWeitere Informationen:Die regionalen Unterschiede bei der Erreichbarkeit des nächsten Schwimmbads lassen sich anhand von interaktiven Karten auf Kreisebene im Deutschlandatlas nachvollziehen.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6318298