Herzogenaurach (ots) -Zum World Bicycle Day am 3. Juni startete der Dienstradleasing-Anbieter BusinessBike die bundesweite "Business meets Bike Challenge". Unternehmen und ihre Mitarbeitenden wurden eingeladen, einen Monat lang gemeinsam möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln - für Umwelt, Gesundheit und ein starkes Teamgefühl.Am 3. Juli endete die bundesweite "Business meets Bike Challenge" von BusinessBike. Das Ergebnis: 113 Unternehmen haben gemeinsam 116.640 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt und dabei 17.945 Kilogramm CO2 eingespart. So viel, wie 160 Autofahrten von München nach Hamburg verursachen. Ein Ergebnis, dass das gesteckte Ziel deutlich übertroffen hat.Einfache Mechanik, messbare Wirkung: So lief die ChallengeMitarbeitende der teilnehmenden Unternehmen konnten bis Ende Mai einem extra für sie erstellten, unternehmenseigenen Club beitreten. Alle auf dem Rad zurückgelegten Kilometer der Mitarbeitenden flossen automatisch in die Teamwertung ein, ohne einen zusätzlichen Aufwand bei den HR-Abteilungen der Unternehmen zu verursachen. Die Wertung lief in drei Größenkategorien: Kleinunternehmen bis 50 Mitarbeitende, mittelgroße Unternehmen bis 250 und Großunternehmen ab 250 Mitarbeitende.Als Berechnungsgrundlage galt: 6,5 geradelte Kilometer entsprechen einer Einsparung eines Kilogramms CO2. Den aktuellen Kilometerstand des eigenen Teams konnten die Teilnehmenden in Echtzeit mitverfolgen.Die Sieger im ÜberblickBei den Kleinunternehmen bis 50 Mitarbeitenden setzte sich die ysura GmbH aus München an die Spitze: 3.839 geradelte Kilometer und 591 kg eingespartes CO2 brachten dem Team den ersten Platz.In der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen bis 250 Mitarbeitenden radelte sich die Kreyenberg GmbH aus Norderstedt mit 4.580 Kilometern und 705 kg CO2-Einsparung ganz nach vorn.Und unter den Großunternehmen ab 250 Mitarbeitenden sicherte sich die Sopra Steria SE aus Hamburg den Sieg - mit 16.285 Kilometern und 2.505 kg gespartem CO2.Die kilometerstärksten Unternehmen jeder Kategorie erhalten eine Profi-E-Bike-Ladestation für ihren Standort. Zusätzlich verlost BusinessBike unter allen Teilnehmenden Gutscheine für Fahrradequipment im Wert von bis zu 100 Euro.Was nach der Challenge bleibtWer regelmäßig Rad fährt, startet aktiver und ausgeglichener in den Arbeitstag - mit positiven Effekten auf Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der Belegschaft. Für Unternehmen kommt ein konkreter Vorteil hinzu: Die erradelten CO2-Einsparungen lassen sich direkt in Nachhaltigkeitsberichte und ESG-Dokumentationen einbinden.Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, zieht Bilanz: "Was mich am meisten begeistert, ist nicht allein die beeindruckende Kilometerzahl, sondern das Miteinander dahinter. Über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg haben Menschen gemeinsam etwas für ihre Gesundheit, für ihren Teamzusammenhalt und für die Umwelt bewegt."Über BusinessBikeDie BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike.Weitere Informationen unter www.businessbike.de.Pressekontakt:Dina Abel, PR & Communications ManagerTel. 0170 175 544 6 | presse@businessbike.de |www.businessbike.de/presseBusinessBike GmbH | Ohmstraße 2 | 91074 HerzogenaurachOriginal-Content von: BusinessBike GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177605/6318293