FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LUNE HOLDIN. 21/28 REGS XS2406727XXX
AB/FROM ONWARDS 21.07.2026 08:01 CET
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LUNE HOLDIN. 21/28 REGS XS2406727XXX
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