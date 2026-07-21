Über die Hintergründe des Niedergangs der deutschen Automobilindustrie lässt sich trefflich streiten. Eine aus den Fugen geratene, voraufklärerische Energiepolitik, durchtränkt mit klimaapokalyptischem Furor, hat der Branche mindestens so stark zugesetzt wie strategische Kurzsichtigkeit auf Managementebene. Mangelnde Kostenflexibilität und ein deutsches Arbeitsrecht, das moralisch in der Boomphase nach dem Zweiten Weltkrieg wurzelt, erschweren jene Anpassungsfähigkeit, die D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick