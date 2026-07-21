Google hat zahlreiche Eastereggs parat, die viele Nutzer:innen noch gar nicht kennen. Wir zeigen dir, welche versteckten Tricks die Suchmaschine auf dem Kasten hat und wie du sie auslöst. Zudem verraten wir dir einen Weg, wie du selbst Google-Eastereggs nutzt, die schon längst aus der Suchmaschine verschwunden sind. Es ist ein waschechter Klassiker, den fast alle Nerds kennen: Gibst du bei der Google-Suche "Do A Barrel Roll" ein, dann macht die Suchmaschine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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