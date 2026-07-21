© Foto: Dall-EStrategy bleibt die zweite Woche in Folge an der Seitenlinie ohne neue Bitcoin-Käufe und baut stattdessen die Cash-Reserve auf 3,2 Milliarden US-Dollar aus. Bitcoin startet am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel. Am Morgen notiert die größte Kryptowährung 2,06 Prozent höher bei 65.504 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf 4,41 Prozent. Rückenwind erhält damit auch die Strateg-Aktie, die den Montagshandel mit einem Plus von 3,13 Prozent bei 97,82 US-Dollar beendete. Nachbörslich ging es weitere 0,5 Prozent auf 98,32 US-Dollar nach oben - doch der weltgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter verzichtet weiterhin auf neue Bitcoin-Käufe. Wie aus den jüngsten Angaben des …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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