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Delectrik Systems wird Indiens erste Stromspeicherbatterie im Versorgungsmaßstab mit einer Kapazität von 100 MWh in Betrieb nehmen



21.07.2026 / 09:05 CET/CEST

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GURUGRAM, Indien, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Delectrik Systems wird in Indien das erste Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Projekt im Versorgungsmaßstab mit einer Kapazität von 100 MWh realisieren. Delectrik hat die Ausschreibung in Zusammenarbeit mit Bondada Engineering Limited gewonnen, einem schnell wachsenden Anbieter von Infrastrukturlösungen. Der Auftrag für das Projekt wurde von NTPC Renewable Energy Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von NTPC Limited (NTPC), vergeben. NTPC ist - Indiens größter integrierter Energieversorger mit einer installierten Leistung von über 90 GW, der bis 2032 eine Leistung von 149 GW erreichen will. Von der Gesamtkapazität strebt NTPC eine Kapazität von 60 GW aus erneuerbaren Energien an. Die Anlage basiert auf der nicht-containerisierten Produktarchitektur der Flow-Batterie von Delectrik, die sich für große Anwendungen im gewerblichen, industriellen und Energieversorgungsbereich eignet. Das System soll 2027 im Solarpark Khavda in Betrieb genommen werden, der bis 2029 mit einer Erzeugungskapazität von 30 GW zum weltweit größten Erneuerbare-Energien-Park werden soll. Das Unternehmen hatte im Jahr 2025 bei NTPC in Greater Noida erfolgreich eine kleinere 3-MWh-Variante eines ähnlichen Produkts in Betrieb genommen. Dr. Vishal Mittal, Gründer und CEO von Delectrik, erklärte: "Das erste Flow-Batterie-Projekt im Großmaßstab ist nicht nur für das Unternehmen, sondern für das ganze Land ein Meilenstein. Dies wird das erste BESS-Projekt im Großmaßstab ohne Lithium sein, das in Indien umgesetzt wird. Das erste Projekt dieser Größenordnung, das zu 100 % in Indien entworfen, konstruiert und hergestellt wurde. Delectrik strebt in den nächsten 12 Monaten einen Auftragsbestand von mindestens einer GWh an Flow-Batteriekapazität in Indien, Australien, den ASEAN-Staaten, Afrika und einigen weiteren Regionen an. Das Unternehmen hat zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften gegründet - Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) und Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL) -, um wichtige verbundene Geschäftsbereiche vertikal zu integrieren. DRPL steigt in das vorgelagerte Geschäft der Vanadiumoxid-Produktion ein und strebt letztendlich eine vollständige Aufbereitung an, einschließlich des Besitzes von Vanadium-Vorkommen. Im Bereich des nachgelagerten Energiegeschäfts beabsichtigt DEPL, gewerblichen und industriellen Kunden, darunter auch Rechenzentren, Energiespeicher als Dienstleistung anzubieten." Langzeit-Energiespeicher sind der Schlüssel zur Integration erneuerbarer Energien in großem Maßstab in das Stromnetz. Sichere und nachhaltige Energiespeichertechnologien wie Flussbatterien werden entscheidend dazu beitragen, die Ziele der Energiewende des Landes zu erreichen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Vishal Mittal

Gründer und Geschäftsführer

vishal.mittal@delectrik.com

+91 9910064033

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